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Испания начнет производство украинских бронемашин Djura и Kozak

Украинский бронеавтомобиль Djura
Бронеавтомобили Djura и Kozak будут производить в Испании / Минобороны

Украинские бронемашины Djura и Kozak будут производиться на мощностях испанской оборонной фирмы Tecnove. Планируется производство трех вариантов этих бронеавтомобилей: санитарного, транспортного для личного состава и выполнения охранных и специальных операций.

Об этом сообщает Infodefensa.com.

Сообщается, что Tecnove подписала соглашение с украинской компанией "Практика" о производстве бронетехники на своих предприятиях в городе Эренсия, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включает в себя производство двух моделей Practika.

Испанское предприятие будет серийно выпускать универсальные бронированные автомобили Djura и бронеавтомобили Kozak, "с высокой степенью защиты и мобильности, надежной конструкцией для тактических операций от транспортировки войск до медицинской эвакуации".

Ожидается, что бронемашины будут производить в трех конфигурациях: бронированная санитарная машина, транспортная машина войск и машина для охраны и спецопераций. Tecnove в своих соцсетях подчеркивает, что бронетехника, разработанная с использованием передовых технологий защиты и мобильности, теперь будет доступна на мировом рынке.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК". Машина оснащена мощным дизельным двигателем, полным приводом 4х4 и надежной механической коробкой передач.

Автор:
Татьяна Бессараб