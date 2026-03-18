Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Українські та іспанські компанії уклали угоди про співпрацю у сфері ракетних технологій і ППО

Українські оборонні компанії підписали угоди зі іспанською групою Sener
Українські оборонні компанії підписали угоди зі іспанською групою Sener / Офіс президента

У Мадриді українські та іспанські оборонні компанії уклали низку угод про співпрацю у сфері ракетних технологій, протиповітряної оборони та безпілотних систем. Підписання відбулося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом іспанської високотехнологічної групи Sener.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Керівництво компанії на чолі з президентом Андресом Сендагортою та генеральним директором Хорхе Сендагортою представило можливості виробництва Sener. Компанія займається розробкою автономних систем, систем зв’язку та бере участь у програмах протиповітряної оборони. Зокрема, вона виробляє компоненти для ракет до систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для України.

У присутності глави держави українська компанія Fire Point, державне київське конструкторське бюро "Луч"та науково-виробниче підприємство "Радіонікс" підписали угоди про співпрацю з групою Sener. Домовленості передбачають розвиток співробітництва у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони.

Окрему угоду також уклали іспанська компанія Escribano та український виробник безпілотних авіаційних систем Skyeton. Партнери планують спільно розробляти та виробляти ударні лазерно керовані системи на базі українських безпілотників.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у спільних проєктах, зокрема у виробництві далекобійних дронів, адже країна має нові розробки і готова масштабувати їх.

"Посилення ППО й захист життів – наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше", – наголосив президент.

Додамо, нещодавно уряд Іспанії офіційно затвердив угоду на виробництво та постачання сучасного тактичного радара дальнього радіуса дії Lanza LTR-25 для потреб України. 

Автор:
Тетяна Гойденко