$4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА: підсумки "Рамштайну"

Учасники засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" погодили нові пакети військової допомоги Україні, зокрема близько $4 млрд на посилення протиповітряної оборони та понад $1,5 млрд на розвиток безпілотних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оброни Михайла Федорова.

Основний акцент у рішенні партнерів зроблено на зміцненні систем протиповітряної оборони, включно з постачанням ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot у межах міжнародних програм підтримки, зокрема ініціативи PURL.

Нові внески до цієї ініціативи оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.

Німеччина інвестує $4 млрд у посилення протиповітряної оборони, а також додатково $600 млн спрямовує на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди спрямовують €248 млн на розвиток безпілотних технологій.

Норвегія виділяє $560 млн на забезпечення бригад безпілотниками та ще $150 млн — на створення логістичного хабу.

Іспанія інвестує €215 млн у межах європейського інструменту SAFE та додатково передає ракети для посилення систем Patriot.

Канада оголосила про внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та $17 млн на постачання критичного інженерного обладнання.

Литва спрямовує $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн — на програму PURL, а також додатково передає бронетехніку та підтримує реабілітацію військовослужбовців.

Бельгія виділяє €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн — на німецьку ініціативу з посилення ППО та €85 млн — на коаліцію безпілотників. Також країна продовжує підтримку постачання літаків F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія долучається до посилення протиповітряної оборони, спрямовуючи $13 млн у межах ініціативи PURL.

Окремо відзначено ініціативу з посилення ППО, започатковану міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. У її межах уже залучено €2 млрд на термінові поставки озброєнь.

Крім того, українська сторона представила партнерам новий проєкт із тренування систем штучного інтелекту на основі бойових даних.

Велика Британія надала найбільший цьогорічний пакет підтримки у сфері безпілотних систем.

За словами Федорова, ключовими пріоритетами залишаються посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних і ракетних технологій, а також забезпечення фронту боєприпасами підвищеної дальності.