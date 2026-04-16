- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
$4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА: підсумки "Рамштайну"
Учасники засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" погодили нові пакети військової допомоги Україні, зокрема близько $4 млрд на посилення протиповітряної оборони та понад $1,5 млрд на розвиток безпілотних систем.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оброни Михайла Федорова.
Основний акцент у рішенні партнерів зроблено на зміцненні систем протиповітряної оборони, включно з постачанням ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot у межах міжнародних програм підтримки, зокрема ініціативи PURL.
Нові внески до цієї ініціативи оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
Німеччина інвестує $4 млрд у посилення протиповітряної оборони, а також додатково $600 млн спрямовує на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.
Нідерланди спрямовують €248 млн на розвиток безпілотних технологій.
Норвегія виділяє $560 млн на забезпечення бригад безпілотниками та ще $150 млн — на створення логістичного хабу.
Іспанія інвестує €215 млн у межах європейського інструменту SAFE та додатково передає ракети для посилення систем Patriot.
Канада оголосила про внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та $17 млн на постачання критичного інженерного обладнання.
Литва спрямовує $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн — на програму PURL, а також додатково передає бронетехніку та підтримує реабілітацію військовослужбовців.
Бельгія виділяє €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн — на німецьку ініціативу з посилення ППО та €85 млн — на коаліцію безпілотників. Також країна продовжує підтримку постачання літаків F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.
Естонія долучається до посилення протиповітряної оборони, спрямовуючи $13 млн у межах ініціативи PURL.
Окремо відзначено ініціативу з посилення ППО, започатковану міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. У її межах уже залучено €2 млрд на термінові поставки озброєнь.
Крім того, українська сторона представила партнерам новий проєкт із тренування систем штучного інтелекту на основі бойових даних.
Велика Британія надала найбільший цьогорічний пакет підтримки у сфері безпілотних систем.
За словами Федорова, ключовими пріоритетами залишаються посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних і ракетних технологій, а також забезпечення фронту боєприпасами підвищеної дальності.