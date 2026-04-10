817 тысяч украинцев работают на ФЛП: в каких регионах больше всего

По данным Государственной налоговой службы, более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Каждый седьмой ФЛП создает дополнительные рабочие места

Отмечается, что 302 260 ФЛП трудоустроили более 817 тысяч украинцев в прошлом году. Сейчас на 1 предпринимателя с наемными работниками приходится, в среднем, 3 сотрудника.

Всего 14% ФЛП сейчас снимают людей и создают рабочие места.

То есть каждый седьмой предприниматель – это уже не о самом себе боссе, а о бизнесе с командой.

Больше всего ФЛП с работниками зарегистрировано на Днепропетровщине - 27 491. Почти догоняет Львовщина - 27 275 предпринимателей. Третье место занимает Киев с 25 782 ФЛПами.

Наибольший прирост предпринимателей с наемными работниками зафиксирован в Ровенской (+22%), Киевской (+20%), Волынской (+19%), Черновицкой (+18%) и Ивано-Франковской (+16%) областях.

Больше всего наемных работников у ФЛП зафиксировано на Львовщине — 74 648 человек. Следует Днепропетровщина - 71 983 работника и Киев - 70 272 наемных лиц у ФЛП.

В итоге ФЛПы закрывают большой пласт рынка труда: 2,1 млн работают сами на себя и еще 817 тысяч – на них.

Напомним, более 59 млрд единого налога уплатили физические лица-предприниматели в прошлом году. 80% всего единого налога уплатили ФЛП 3 группы. Хотя их количество почти не изменилось за год, однако сумма налога выросла на 6,5%. В более чем дважды возросла сумма уплаченного единого налога ФЛП 4 группы. Больше единого налога платят в Киеве, Львовской и Днепропетровщине.