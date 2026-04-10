817 тисяч українців працюють на ФОПів: у яких регіонах найбільше
За даними Державної податкової служби, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".
Кожен сьомий ФОП створює додаткові робочі місця
Зазначається, що 302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тисяч українців торік. Наразі на 1 підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, 3 співробітники.
Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.
Тобто кожен сьомий підприємець – це вже не про “сам собі бос”, а про бізнес із командою.
Найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Майже наздоганяє Львівщина — 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 ФОПами.
Водночас найбільший приріст підприємців із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%) областях.
Найбільше ж найманих працівників у ФОПів зафіксовано на Львівщині — 74 648 людей. Наслідує Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272 найманих осіб у ФОПів.
У підсумку ФОПи закривають великий пласт ринку праці: 2,1 млн працюють самі на себе і ще 817 тисяч — на них.
Нагадаємо, понад 59 млрд єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці торік. 80% усього єдиного податку сплатили ФОПи 3 групи. Хоча й їх кількість майже не змінилась за рік, проте сума податку зросла на 6,5%. У більш ніж двічі зросла сума сплаченого єдиного податку ФОПами 4 групи. Найбільше єдиного податку сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині.