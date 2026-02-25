Майже 60 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи у 2025 році: в яких регіонах найбільше

Понад 59 млрд єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці торік. 80% усього єдиного податку сплатили ФОПи 3 групи. Хоча й їх кількість майже не змінилась за рік, проте сума податку зросла на 6,5%. У більш ніж двічі зросла сума сплаченого єдиного податку ФОПами 4 групи. Найбільше єдиного податку сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 59,88 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році

80% усього єдиного податку сплатили ФОПи 3 групи

За даними аналітиків, 80% усієї суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи — 47,84 млрд грн. Загалом 1,63 млн чинних платників єдиного податку налічується в Україні, та майже половина з них — 0,8 млн осіб — працюють саме на третій групі. Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% — якщо працюють без ПДВ.

Аналітики зауважують, що кількість ФОПів третьої групи за рік змінилася не суттєво: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на 6,5%.

В "Опендатабот" повідомляють, що 11,5 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи другої групи — 19% від загальної суми надходжень. Це на 20% більше, ніж у 2024 році.

"Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му — вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла — на 4% за рік", - уточнюють аналітики.

Вони додають, що натомість перша група продовжує скорочуватися. За рік таких підприємців поменшало на 19% — до 165,7 тис. ФОПів. Відповідно, на 15% зменшилася і сума сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн — менш як 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для першої групи залишилася незмінною — 302,8 грн на місяць.

Платники четвертої групи — фермерські господарства — у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн. При цьому фермерів за рік суттєво поменшало: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.

Де підприємці сплачують найбільше

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві. Київські ФОПи торік перерахували 13,2 млрд грн — це 22% від загальної суми.

Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%).

Столиця лідирує і за окремими групами: у третій групі майже чверть усіх надходжень — 11,6 млрд грн — забезпечили саме київські підприємці. У другій групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.

Водночас у першій групі найбільше сплатили підприємці з Одещини — 48 млн грн. У четвертій групі серед фермерів лідирує Волинь, за нею — Хмельниччина та Миколаївщина.

Зауважимо, у січні 2026 року свою діяльність припинили 17 709 ФОПів, найбільше – у Києві та області та на Дніпропетровщині.

У середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш "живучими" виявились ФОПи-кур'єри.