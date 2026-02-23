Чотири роки війни: кількість ФОПів виходить на плато, а ринок праці відновлюється

Після обвалу на початку повномасштабної війни український бізнес і ринок праці пройшли через різке падіння, бум відновлення та поступовий вихід на плато.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Фопономіка

Аналітики зауважують, що 5 676 ФОПів та 1 077 компаній на тиждень, в середньому, відкривалось напередодні повномасштабного вторгнення у 2021. На початку лютого 2022 підприємці зареєстрували за тиждень рекордні 9 350 ФОПів.

З початком повномасштабного вторгнення реєстри закрилися, а реєстрація нових бізнесів стала неможливою. Наприкінці березня 2022-го ЄДР ожив і реєстрації пішли, але не так бурхливо: ФОПів менше на чверть, компаній — на 40%.

Протягом 2023 року бізнес набирав обертів: побільшало реєстрацій компаній, а кількість нових ФОПів навіть незначно перевищила показники 2021 року. Абсолютний рекорд стався восени 2023 року, коли за один тиждень відкрилось 12 534 нових підприємців. Після цього буму, у 2024 кількість відкриттів нових справ пішла на спад.

За підсумками 2025 бізнес вийшов на плато: 5 579 нових ФОП і 717 компаній на тиждень.

Ринок праці

Зі 106 тисяч вакансій щодня у 2021 році залишилося трохи більше 3 тисяч на початку березня 2022-го.

Відновлення почалося у квітні та досягло піку у вересні. У 2025 році ринок відновився на 95%: близько 100 тис. вакансій на день, а в західних областях — навіть до 150%.

Водночас у перший рік війни зафіксували рекордну активність кандидатів: у червні 2022 року вони розміщували до 170 тис. резюме на тиждень. Наразі кількість резюме залишається стабільно великою, близько 120 тисяч на тиждень.

Структура ринку також змінилася. Частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му. Гендерний баланс зсунувся у бік жінок: їхня частка серед кандидатів зросла з 53% до 62%.

Змінився й професійний запит: у топі залишаються продавці та менеджери з продажу, втім наразі попит на барменів перевищив попит на бухгалтерів, а до кухарів та офіціантів додалися вакансії водіїв.

Сьогодні у Work.ua зазначають, що ринок відновився на 95%, а у західних областях ситуація навіть краще, ніж до вторгнення.

За даними OLX, попит на робітничі спеціальності у 2021 та 2025 роках стабільні: шукають працівників у сферах роздрібної торгівлі, логістики, будівництва та виробництва. Втім змінилась кількість запитів. Серед лідерів — касири, продавці та водії.

Зауважимо, у січні 2026 року свою діяльність припинили 17 709 ФОПів, найбільше – у Києві та області та на Дніпропетровщині.

У середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш "живучими" виявились ФОПи-кур'єри.