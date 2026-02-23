Четыре года войны: количество ФЛП выходит на плато, а рынок труда восстанавливается

После обвала в начале полномасштабной войны украинский бизнес и рынок труда прошли из-за резкого падения, бума восстановления и постепенного выхода на плато.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Фопономика

Аналитики отмечают, что 5 676 ФЛП и 1 077 компаний в неделю, в среднем, открывалось накануне полномасштабного вторжения в 2021. В начале февраля 2022 года предприниматели зарегистрировали за неделю рекордные 9 350 ФЛП.

С началом полномасштабного вторжения реестры закрылись, а регистрация новых бизнесов стала невозможной. В конце марта 2022-го ЕГР ожил и регистрации пошли, но не так бурно: ФЛП меньше на четверть, компаний — на 40%.

В течение 2023 года бизнес набирал обороты: увеличилось количество регистраций компаний, а количество новых ФЛП даже незначительно превысило показатели 2021 года. Абсолютный рекорд произошел осенью 2023 года, когда за одну неделю открылось 12 534 новых предпринимателей. После этого бума, в 2024 году количество открытий новых дел пошло на убыль.

По итогам 2025 года бизнес вышел на плато: 5 579 новых ФЛП и 717 компаний в неделю.

Рынок труда

Из 106 тысяч вакансий ежедневно в 2021 году осталось чуть больше 3 тысяч в начале марта 2022 года.

Восстановление началось в апреле и достигло пика в сентябре. В 2025 году рынок восстановился на 95%: около 100 тыс. вакансий в день, а в западных областях даже до 150%.

В первый же год войны зафиксировали рекордную активность кандидатов: в июне 2022 года они размещали до 170 тыс. резюме в неделю. Сейчас количество резюме остается стабильно большим, около 120 тысяч в неделю.

Структура рынка тоже поменялась. Доля вакансий без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025 году. Гендерный баланс сместился в сторону женщин: их доля среди кандидатов выросла с 53% до 62%.

Изменился и профессиональный запрос: в топе остаются продавцы и менеджеры по продажам, впрочем, спрос на барменов превысил спрос на бухгалтеров, а к поварам и официантам добавились вакансии водителей.

Сегодня в Work.ua отмечают, что рынок восстановился на 95%, а в западных областях ситуация даже лучше, чем до вторжения.

По данным OLX, спрос на рабочие специальности в 2021 и 2025 годах стабильны: ищут работников в сфере розничной торговли, логистики, строительства и производства. Впрочем, изменилось количество запросов. Среди лидеров – кассиры, продавцы и водители.

Заметим, в январе 2026 года свою деятельность прекратили 17 709 ФЛП, больше всего – в Киеве и области и на Днепропетровщине.

В среднем рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.