За январь в Украине прекратили деятельность почти 18 тысяч ФЛП: в каких регионах больше всего

Январь 2026 стал периодом активных изменений для украинского малого бизнеса: за месяц свою деятельность прекратили 17 709 ФЛП, больше всего – в Киеве и области и на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитической системы YC.Market.

Хотя эта цифра кажется значительной, она значительно меньше аномальных показателей января 2025 года, когда из-за временной остановки работы ЕГР накопилось 57 699 отложенных регистрационных действий.

Однако, если сравнить нынешние данные с предыдущими, становится очевидным структурный тренд на рост прекращений бизнес-деятельности предпринимателей: в январе 2024 года этот показатель составлял 15 258, а в январе 2023 года — 11 093 ФЛП.

География закрытий

Географически эпицентром закрытия бизнеса стали регионы с высокой деловой активностью. Чаще ФОП прекращали деятельность в следующих областях:

Киев и область - 3258 предпринимателей (2049 в столице и 1209 в регионе);

Днепропетровщина - 1747 ФЛП;

Харьковщина - 1283 ФЛП;

Одесщина - 1247 ФЛП.

Отраслевой анализ показывает, что под большим давлением оказался сектор торговли и IT. Распределение по сферам деятельности выглядит следующим образом:

розничная и оптовая торговля (более 7 тысяч ФЛП) – это 18% от общего количества закрытий;

компьютерное программирование и консультационные услуги - 1680 специалистов;

предоставление индивидуальных услуг - 1177 предпринимателей;

сфера общественного питания (блюда и напитки) - 877 объектов.

"Последовательный рост прекращений деятельности ФЛП в январе выглядит структурным трендом украинской экономики. Рынок проходит фазу консолидации, где выживают наиболее адаптированные и эффективные бизнес-модели", — отмечают аналитики.

Напомним, в среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее " живучими " оказались ФЛП-курьеры.