Почти 60 млрд грн единого налога уплатили ФЛП в 2025 году: в каких регионах больше всего

Более 59 млрд. единого налога уплатили физические лица-предприниматели в прошлом году. 80% всего единого налога уплатили ФЛП 3 группы. Хотя их количество почти не изменилось за год, однако сумма налога выросла на 6,5%. В более чем дважды возросла сумма уплаченного единого налога ФЛП 4 группы. Больше единого налога платят в Киеве, Львовской и Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 59,88 млрд грн единого налога уплатили ФЛП в бюджет в прошлом году. Это на 9% больше, чем в 2024 году

80% всего единого налога уплатили ФЛП 3 группы

По данным аналитиков, 80% всей суммы единого налога уплатили предприниматели третьей группы – 47,84 млрд грн. В общей сложности 1,63 млн действующих плательщиков единого налога насчитывается в Украине, и почти половина из них – 0,8 млн человек – работают именно на третьей группе. Предприниматели этой категории платят 3% дохода, если плательщики НДС, или 5% — если работают без НДС.

Аналитики отмечают, что количество ФЛП третьей группы за год изменилось не существенно: 798,3 тыс. предпринимателей в конце 2024 года против 801,5 тыс. в конце 2025-го. В то же время, сумма уплаченного ими налога выросла на 6,5%.

В "Опендатаботе" сообщают, что 11,5 млрд грн единого налога уплатили ФЛП второй группы - 19% от общей суммы поступлений. Это на 20% больше, чем в 2024 году.

"Отчасти это объясняется повышением фиксированной ставки: если в 2024 году предприниматели второй группы платили 1420 грн в месяц, то в 2025-м — уже 1600 грн. Количество плательщиков этой группы также возросло - на 4% за год", - уточняют аналитики.

Они добавляют, что первая группа продолжает сокращаться. За год таких предпринимателей стало меньше на 19% — до 165,7 тыс. ФЛП. Соответственно, на 15% снизилась и сумма уплаченного ими налога. В общей сложности они перечислили 537 млн грн — менее 1% всех поступлений единого налога. Ставка для первой группы осталась неизменной – 302,8 грн в месяц.

Плательщики четвертой группы — фермерские хозяйства — в 2025 году более чем вдвое увеличили сумму уплаченного налога до 5,93 млн грн. При этом фермеров за год существенно уменьшилось: около 700 предпринимателей по сравнению с примерно 800 годом ранее.

Где предприниматели платят больше всего

В "Опендатаботе" отмечают, что больше всего единого налога традиционно платят в Киеве. Киевские ФЛП в прошлом году перечислили 13,2 млрд грн – это 22% от общей суммы.

Далее следуют Львовщина с 5,4 млрд. грн. (9%) и Днепропетровщина с 5,2 млрд. грн. (9%).

Столица лидирует и по отдельным группам: в третьей группе почти четверть всех поступлений – 11,6 млрд грн – обеспечили именно киевские предприниматели. Во второй группе Киев также впереди с 1,5 млрд. грн.

В первой группе больше всего оплатили предприниматели из Одесщины — 48 млн грн. В четвертой группе среди фермеров лидирует Волынь, за ней – Хмельнитчина и Николаевщина.

Заметим, в январе 2026 года свою деятельность прекратили 17 709 ФЛП, больше всего – в Киеве и области и на Днепропетровщине.

В среднем рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.