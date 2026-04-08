Малый бизнес под угрозой: к лету закроется 10% или 30 000 ФЛП — магазинов, киосков и кафе

Малый бизнес переживает серьезный кризис: рост расходов, чрезмерная конкуренция и демонтаж киосков и МАФов заставляют многих предпринимателей закрывать свои заведения. Только за январь 2026 года в Украине прекратили деятельность более 17 тысяч ФЛП. Ресторанный сегмент не стал исключением: в Киеве за зиму закрылись сотни небольших кафе, стрит-фудов и мини-пекарен. Часть владельцы закрыли сами из-за убыточности, часть была снесена по решению местных властей. О том, кто выжил на рынке, почему весенний бум открытий не произошел и как предприниматели адаптируются к новым условиям, рассказала Delo. ua экспертка ресторанной сферы Ольга Насонова.

Вы прогнозировали, что весной кофейни будут "вылезать", как подснежники. Уже март – массовых блекаутов нет. Почему не оправдался прогноз и рынок не ожил, а наоборот – минус 200 заведений?

— Падает не весь рынок, а лишь мелкий сегмент. Например, в парке Победы на Дарнице снесли четыре киоска Green Cava, работавших там уже семь-восемь лет. Ранее, в январе, на Крещатике убрали более 30 МАФов, еще восемь – на Майдане в марте.

За последние несколько месяцев в Киеве приостановили работу около 400 заведений. Почти 300 из них это малый формат: кофейни, стрит-фуд, шаурма, мини-пекарные. Часть – сетевые, но небольшие по площади. Большое количество таких заведений работало в МАФах — временных киосках. А в феврале и марте их активно начали демонтировать.

По моим оценкам, по городу снесли несколько сотен таких киосков. Из них ориентировочно 100–150 – это были именно объекты общепита. Часть небольших кзаведений закрылись из-за падения оборотов, высокой конкуренции и расходов, превысивших доходы.

Малый бизнес просто не имел финансового запаса прочности. В то же время крупные рестораны пострадали гораздо меньше. За зиму — с января по март — в Киеве закрылось около 50–60 заведений большего формата.

Вы назвали цифру более 200 закрывшихся заведений. Откуда эти данные?

— Нет, это не официальные данные. Отдельной государственной статистики именно по ресторанам сейчас нет — есть только общие цифры по открытию и закрытию ФЛП. Поэтому мы формируем свою аналитику. Я отслеживаю рынок через Google-карты с помощью специального софта: он фиксирует, какие заведения появляются и исчезают.

Но бизнес не всегда вовремя сообщает о закрытии — иногда заведение уже не работает, а на карте еще отображается. Поэтому цифра 200–400 – это экспертная оценка на основе мониторинга, а не официальный реестр.

Что происходит с бизнесом владельцев МАФ после демонтажа? Они исчезают или открываются снова? Какой процент возвращается в бизнес?

— Часть предпринимателей не сдаются, а меняют формат. Сейчас заметен тренд: выкупают или арендуют квартиры на первых этажах, делают отдельный вход и запускают там свое заведение уже в более надежном формате. В спальных районах сейчас много таких перезапусков – видны ремонты и новые вывески.

Но примерно 30% демонтированных МАФов в бизнес уже не вернутся. Это те точки, которые стояли в неудачных местах или там, где была чрезмерная конкуренция. В таких случаях владельцы решают не рисковать снова.

Можно ли сказать, что рынок сейчас в кризисе?

— Я бы не сказала, что он остановился. Скорее рынок проходит естественный отбор. Да, весна не принесла массового открытия новых кафе, как это было раньше, но оживление ощутимо. Заведения, которые пережили зиму и смогли адаптироваться, в марте зафиксировали рост посещаемости на 30–40% по сравнению с февралем.

Некоторые предприниматели планируют открытие новых точек весной и летом, рассчитывая на сезонное оживление . Причины просты: потепление, больше людей на улицах, ранняя Пасха. Однако чрезмерная конкуренция, энергетический кризис, удорожание топлива и низкая посещаемость гостей оказывают серьезное давление на бизнес, и многие заведения работают на грани рентабельности.

Ольга Насонова, ресторанная экспертка. Фото предоставлено спикеркой.

А как объяснить феномен Namelaka: два ресторана, не уникальное меню, высокий средний чек, но люди стоят в очереди по 2–2,5 часа?

— Да, похоже, похожие торты и десерты можно найти и в других заведениях за меньший чек. Но Namelaka – не о еде самой по себе. Это заведение – своеобразный театр, где каждый гость становится частью шоу. Его уникальность – в празднике, который он создает.

Люди приезжают из других городов и областей, одеваются в соответствии со стилем заведения фотографируются, проводят время вместе. Атмосфера, дизайн и сам формат "событие+пища" создают ценность, которая привлекает гостей больше, чем просто меню. То есть люди стоят в очереди не за едой, а за эмоциями.

Тогда, может быть, проблема многих ресторанов не только в экономике, а в менеджменте?

— Мелкие заведения часто не думают о маркетинге, своей аудитории или конкуренции. Они просто открывают кафе или киоск и надеются, что клиенты придут. А успешные заведения делают все комплексно: продумывают концепцию, маркетинг, таргет, коллаборации и привлекают новых людей.

На одной улице или в одном ЖК можно увидеть 4-5 кафе. Большинство из них похожи друг на друга, как две капли воды: одинаковый кофе, одинаковые десерты, стулья — и почти одинаковые. Поэтому люди выбирают заведение не из-за любви к нему, а по цене или удобству.

И когда цены растут, но не предлагают ничего уникального, клиенты идут к тем, кто создает эмоции. К примеру, капучино в киоске за 80 гривен в бумажном стаканчике под дождем выглядит менее привлекательно, чем в кафе с атмосферой и комфортом.

К тому же подорожание электричества, горючего, продуктов, повышение аренды могут "убить" даже стабильное заведение.

Что ждет этот рынок летом? Новая волна закрытий?

— Работать станет немного легче. Массовых волн закрытий не ожидаю. Многое зависит от ситуации в энергетике: дизель для генераторов пока не подорожал критически, а экономический кризис еще не столь глубок, чтобы повлечь за собой массовые закрытия. Отдельные слабые заведения могут уйти с рынка, однако системного сворачивания не будет. К тому же, весна и начало лета традиционно добавляют активности — растет трафик и потребление.

Параллельно открывается возможность новых инвесторов. Многие владельцы продают бизнесы с большим дисконтом: вкладывали 100 тысяч долларов — продают за 20. Фактически это рынок покупателя: можно приобрести готовое заведение с ремонтом и оборудованием гораздо дешевле себестоимости. Поэтому, скорее всего, состоится переформатирование: одни пойдут, другие займут их место.

А какая часть заведений по вашему прогнозу не доживет до лета?

— Не больше 10%. В Киеве зарегистрировано примерно 300 тыс. ФЛП, поэтому это может затронуть около 30 тысяч заведений. Это коррелируется с показателем прошлого года, когда в Киеве свернули свою деятельность 32 тысяч предпринимателей.

Речь идет не только о кофейнях, но и о маленьких магазинах, киосках, зоомагазинах, овощных точках, мелких аптеках с минимальными оборотами. Когда предприниматель имел условно тысячу гривен выручки в день, а стало 300, он просто не вытягивает базовые расходы: аренду, зарплаты и закупку товара. В таком режиме долго не продержишься. Там, где прибыль минимальна и нет финансовой подушки, даже небольшое проседание продаж становится критическим.