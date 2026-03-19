Рестораны Zavertailo в прошлом году заработали 200 млн: почему владельцы останавливают развитие сети

Ресторанно-кондитерская группа Мир Фреш, в которую входят заведения Honey и Zavertailo, приостанавливает развитие: компания останавливает строительство новых заведений и ставит на паузу часть инноваций. Об этом в Facebook сообщил совладелец компании Станислав Завертайло.

Предприниматель подчеркнул, что бизнес оказался в точке, когда средства идут не на масштабирование, а на поддержание стабильности.

"В какой-то момент ты понимаешь простую вещь – ты вкладываешь деньги не в развитие, не в новое, не в идеи, а просто в то, чтобы все не остановилось", – объяснил совладелец.

Поэтому компании пришлось остановить строительство новых объектов, отказаться от части улучшений и поставить на паузу инновации.

Несмотря на то, что в 2025 году Мир Фреш нарастила доход до 200 млн грн, однако уже первые месяцы 2026 показали, что за ростом оборота стоит значительно более сложная реальность — падение посещаемости, рост расходов и периоды работы в минус.

Данные взяты из сервиса Opendatabot

Завертайло отметил, хотя бизнес и ожидал сложного начала года и готовился к возможным трудностям, масштабы падения превзошли прогнозы и компания имела существенные убытки.

Он подчеркнул, что маржу ресторанного бизнеса сейчас "убивают" сразу несколько факторов.

В первую очередь — падение посещаемости, тогда как цены на продукты и уровень заработной платы персонала продолжают расти. Отдельной статьей расходов, истощающей бюджет, стало топливо для генераторов — чтобы заведения могли бесперебойно работать во время отключения электроэнергии, компания потратила почти 2 млн грн.

Кроме этого, в августе 2025 года российские войска осуществили массированную ракетную атаку на Киев, в результате которой была повреждена кондитерская Honey .

По оценкам совладельца сети Станислава Завертайла, на полное восстановление понадобится не менее 200 тысяч евро. Это заведение было самым современным в сети: с собственным дизайном, новой концепцией и акцентом на украинское кондитерское искусство. На его открытие компания потратила около 12–15 млн. грн. кредитных средств.

Справка : ресторанно-кондитерская группа " Мир Фреш" работает на рынке более 10 лет и развивает популярные заведения Honey и Zavertailo . В настоящее время сеть насчитывает шесть локаций в Киеве : четыре кафе-кондитерских Honey и две пекарни Zavertailo. Компания специализируется на десертах, выпечке и формате городского кафе.

По данным Опендатабота , в 2025 году доход компании вырос на 32% и превысил 200 млн грн против 150 млн в 2024 году. В то же время чистая прибыль снизилась: если в 2024 году она составляла 13,4 млн грн, то в 2025-м — всего 10,5 млн грн