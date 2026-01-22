Рестораны не выдерживают блекаутов: почему эксвладелец "Гали Балованной" сменил бизнес-фокус

Длительные отключения электроэнергии заставили бывшего совладельца сети "Галя Балувана" и владельца MultiCook Владимира Матвийчука пересмотреть стратегию развития бизнеса. Из-за энергетических ограничений гастробары Gabar сократили часы работы, упростили меню, а их масштабирование заметно замедлилось. В результате, предприниматель решил сосредоточиться на развитии сети замороженных продуктов MultiCook.

Об этом он рассказал Delo.ua.

По его словам, ресторанный бизнес остается одним из самых уязвимых к энергетическим рискам. Заведения требуют значительных мощностей для приготовления и разогрева блюд, а длительные блекауты напрямую влияют на выручку.

"В таких условиях гастробары Gabar вынуждены адаптироваться: сокращать часы работы или переходить в ограниченный формат, оставляя в меню кофе, десерты и простые блюда. Это очень болезненно для бизнеса", - объясняет предприниматель.

По словам Матвийчука, формат замороженных полуфабрикатов, в котором работает MultiCook, оказался значительно более устойчивым. Для стабильной работы достаточно одного небольшого генератора, обеспечивающего морозильные камеры и весь магазин.

В июле 2024 года предприниматель публично анонсировал амбициозные планы – построить сеть гастробаров Gabar до 2000 заведений по всей Украине. Однако реальность внесла коррективы. К концу 2024 года работало семь гастробаров, столько же удалось открыть в течение 2025-го. В ближайшее время во Львове должно заработать 15-е заведение сети.

MultiCook в фокусе: перестройка бизнеса и планы масштабирования

В то же время, 2025 год для Владимира Матвийчука стал периодом глубокого ребрендинга и перестройки бизнеса. Бренд MultiCook начал работать за границей еще в 2022 году, в то время как активное развитие в Украине стартовало именно в 2025-м.

"После выхода из "Гали Балованной" я сосредоточился на обновлении собственных магазинов и масштабировании MultiCook по всей стране. Целью было объединить бренд за рубежом и в Украине для лучшей узнаваемости. И именно над этим команда занималась в течение года", - отметил Матвийчук.

Говоря о финансовых результатах 2025 года, предприниматель отмечает, что приоритетом остаются инвестиции в развитие бренда.

"Сейчас это вложение в развитие. Чтобы получить стабильную прибыль, нужно несколько лет раскручивать торговую марку и инвестировать средства в новые разработки", – объясняет он.

В 2026 году Владимир Матвийчук планирует продолжать работу над франчайзинговым развитием MultiCook. Он отметил, что реалистичный план на следующий год предполагает запуск около 100 новых точек в Украине, а общий потенциал рынка может достигать тысячи локаций.

Напомним, в феврале 2025 года Владимир Матвийчук принял решение выйти из состава соучредителей сети "Галя Балувана". После этого он объявил о ребрендинге 13 собственных магазинов этой сети на MultiCook и старте продаж франшизы этого бренда в Украине. Именно с этих 13 точек и началось развитие MultiCook на украинском рынке.

На январь этого года в Украине работает 150 точек MultiCook. В сети присоединились бывшие франчайзи Гали Балованной из Днепра, Кривого Рога, Миргорода, Лубен, Хорола, а новые заведения открылись в Киеве и Ивано-Франковске. В ближайшее время планируется открытие в Конотопе и Кропивницком.

За рубежом MultiCook работает с 2022 года, представлен в 30 странах мира и имеет около 300 магазинов.