К сети Multi Cook присоединилось уже 100 магазинов "Гали Балуваной"

От известной сети “Галя Балувана” отсоединилось более 100 магазинов и присоединились к новому бренду Multi Cook. Эксперты, франчайзи и сам основатель объясняют, почему совершился переход и как Multi Cook уже вырос до 120 магазинов по Украине. В то же время в "Гали Балуваной" говорят, что их сеть пересекла отметку в 1000 магазинов.

Международный бренд Multi Cook за восемь месяцев существования в Украине масштабировался до 120 заведений . Его история в стране началась в феврале этого года, когда Владимир Матвийчук, один из совладельцев сети "Гали Балуваной" , вышел из нее и переименовал собственные магазины в Multi Cook.

"В Украине наш бренд появился из 13 моих собственных точек, — рассказывает для Delo.ua Владимир. — После этого к сети начали присоединяться новые партнеры и бывшие франчайзи "Гали Балуваной". На сегодняшний день сеть насчитывает 120 точек: около 100 из них — это заведения, прошедшие ребрендинг. Недавно к нам приоединились франчайзи с Днепра, Кривого Рога, Миргорода, Лубен и Хорола".

За рубежом Multi Cook работает с 2022 года, представлен в 30 странах мира и имеет 260 точек.

Почему сеть растет, когда многие закрываются

В чем секрет стремительного развития Multi Cook в Украине, Delo.ua спросило Марию Дорош, CPO компании Franch.

"Есть несколько причин, которые привлекают новых партнеров и партнеров из "Гали Балуваной". — объясняет она. — Во-первых, сила бренда. Хотя Multi Cook и новое название в Украине, но за ним стоит знакомый бизнес, который люди уже знают и которому доверяют. Это не стартап с нуля, а логическое продолжение истории, уже доказавшей свою эффективность. И это гораздо проще, чем запускать ноунейм-бренд".

Вторым фактором, по ее мнению, является продуманная бизнес-модель . Она отмечает, что Владимир и его команда прошли через карантин, начало войны и экономические кризисы, потому точно знают, как работать в турбулентных условиях и оставаться прибыльными даже в кризисные времена.

"В-третьих, доверие и личные отношения, - добавляет она. - Владимир занимался развитием Гали Балованной, стратегией и контактами с франчайзи. Под его лидерством сеть росла невероятными темпами. Он не просто продавал франшизы, а лично поддерживал партнеров, общался с ними, помогал. Франчайзи выбирают того, кому доверяют, с кем хотт развиваться дальше".

По мнению Марии Дорош, именно эти факторы объясняют, почему Multi Cook развивается даже когда другие тормозят.

Почему бывшие франчайзи "Гали Балуваной" переходят в Multi Cook

Бывший франчайзи "Гали Балованной" Михаил Гончарук, имеющий 23 локации в Киеве, стал одним из первых, кто провел ребрендинг своих магазинов в Multi Cook.

"В предыдущей сети появились новые, фактически кабальные условия . Договоры стали слишком жесткими: роялти повысили на 150%, а сделки совершили такими, что их невозможно разорвать в одностороннем порядке. К тому же осталась неопределенность с торговой маркой", – рассказал предприниматель.

По словам Гончарука, сначала с Аллой Телигой удалось достичь устных договоренностей, но впоследствии юристы компании направили письмо, которым все перечеркнули. "Они потребовали финансовую компенсацию за бренд, хотя мы уже давно не пользуемся их названием или логотипом", — говорит предприниматель.

Гончарук добавил, что доверие к бренду окончательно подорвали судебные споры между владельцами "Гали Балуваной" Аллой Телигой и "Балуваной Гали" Игорем Сухомлином за права на торговую марку.

"На этом фоне Владимир Матвийчук оставался для нас понятным. Поэтому многие партнеры, как и я, решили двигаться дальше с Multi Cook - с командой, которой можно доверять", - заключает Гончарук.

Амбициозная цель — 500 магазинов за 5 лет

До конца года сеть планирует открыть еще 30 магазинов , доведя количество точек в Украине до 150 .

"За несколько дней изменят вывески франчайзи из Черкасс - там завершают ребрендинг восемь магазинов, а вскоре стартуют еще несколько новых партнеров. Кто-то уже подписал договоры, другие готовят помещение к открытию", - рассказывает Владимир Матвийчук.

Глобальная цель Multi Cook — создать сеть из 500 магазинов в Украине за 5 лет , присутствовать не только в больших городах, но и в меньших городах.

Напомним, в феврале 2025 года соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

Впоследствии он объявил о ребрендинге своих 13 магазинов "Галя Балувана" на Multi Cook и продажа франшизы этого бренда в Украине.

Известный украинский ресторатор и основатель бренда "Балована Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.

Он пытался через суд взыскать с предпринимателей, работающих под брендом "Галя Балувана", более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако из-за ряда процессуальных недостатков, суд оставил иск без движения.

В свою очередь совладелица сети замороженных полуфабрикатов "Галя Балувана" Алла Телига возобновила продажу франшиз в Украине и заключила соглашения с пятью новыми партнерами.