Из "Гали Балуваной" вышли еще 22 магазина: шесть уже работают под другим брендом

От известной в Украине сети магазинов замороженных полуфабрикатов "Галя Балувана" отсоединились еще 22 торговых точки, владельцем которых является предприниматель Михаил Гончарук. Шесть из них уже завершили ребрендинг и работают в Киеве под новым названием MULTICOOK, остальные на этапе подготовки.

Об этом предприниматель сообщил Delo.ua.

"На данный момент мы перебрендировали шесть, но думаю, что к концу недели обновим все 22. Дальше - расширение ассортимента, введение новинок, подгонка под стандарты MULTICOOK. До конца года планируем открыть еще минимум пять магазинов Киевской области под этим брендом", - рассказал Гончарук.

По его словам, решение выйти из франшизы "Галя Балувана" было продиктовано несколькими причинами. Среди ключевых неопределенность с правами на интеллектуальную собственность , возможность изъятия отдельных товарных категорий , что сказывается на конкурентоспособности и изменение условий сотрудничества .

"Чтобы оставаться на плаву, ассортимент нужно расширять, а не сокращать. Если вводятся ограничения по категориям, мы становимся неконкурентоспособными", - объясняет предприниматель.

Еще одним "камнем преткновения" стало повышение роялти.

"В договоре прописано, что это может быть максимум 10%, но с 2 тыс. грн подняли сразу до 5 тыс. грн. В нашем случае это означает 110 тыс. грн в месяц. При этом повышение не дало ни лучшего сервиса, ни новых идей, поэтому мы решили отсоединиться", - добавляет Гончарук.

Кроме того, предпринимателей не устраивало уменьшение "защитного" радиуса между магазинами с 2 км до 1 км .

"Есть вероятность, что совсем рядом откроется магазин другого партнера, и это пропорционально ударит по твоему доходу. Чтобы защитить себя, придется открывать собственное заведение, а это дополнительные расходы", - уточняет он.

Основатель MULTICOOK Владимир Матвийчук подтвердил, что ребрендинг уже завершен в Луцке, Дубно, Кременце, Млинове, Хмельницком, Ровно, Волочиске и Переяславе. На очереди – Одесса и еще несколько городов Украины.

"Сейчас сеть MULTICOOK насчитывает 80 магазинов. К нам присоединяются как бывшие партнеры "Гали", так и новые предприниматели. Мы развиваем собственные магазины, франшизу и новые форматы, в частности MultiBar, где можно приготовить блюдо прямо на месте за несколько минут", - отметил Матвийчук.

Сегодня MULTICOOK – это международная сеть домашних полуфабрикатов, работающая в 30 странах мира и активно расширяющаяся как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, в феврале 2025 года соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

Впоследствии он объявил о ребрендинге своих 13 магазинов "Галя Балувана" на Multi Cook и продажа франшизы этого бренда в Украине.

Известный украинский ресторатор и основатель бренда " Балована Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.

Он пытался через суд взыскать с предпринимателей, работающих под брендом "Галя Балувана", более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако из-за ряда процессуальных недостатков, суд оставил иск без движения.