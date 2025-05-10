"Галя Балувана" возобновила продажу франшиз: за месяц — пять новых партнеров

Сеть магазинов замороженных полуфабрикатов "Галя Балувана" возобновила продажу франшиз в Украине и заключила соглашения с пятью новыми партнерами.

Об этом в интервью Delo.ua сообщила соучредитель бренда Алла Телига.

После смены владельцев в 2024 году компания активизировала развитие, и теперь франшизы снова доступны для новых предпринимателей. С 2022 года приобрести франшизу могли только существующие партнеры сети.

"Да, буквально за один месяц есть 5 новых франшиз, в том числе с новыми партнерами. Отныне к нам могут присоединяться новые франчайзи — в городках, населенных пунктах, где еще нет "Гали Балуваной", — отметила Алла Телига.

У компании есть амбициозные планы: к концу 2025 года планируется открытие 100 новых магазинов, а в 2026-м — еще 200. Всего «Галя Балувана» стремится расширить свою сеть до 1300 торговых точек по всей Украине.

"Я вижу потенциал и возможности прироста там, где еще есть "незакрытые" города, городки и районы. Мы можем пересматривать расстояния между нашими магазинами, чтобы быть ближе к потребителю. Плюс в городах строятся новые районы, и мы рассматриваем возможность открываться и там", — пояснила Телига.

Также компания "Галя Балувана" развивает не только франчайзинговую сеть, но и собственные магазины. В Луцке, к 2026 году, предпринимательница планирует открыть еще 9 торговых точек — один магазин уже работает, еще один откроется в ближайшее время.

"Мне интересно развивать не только франшизу, но и вкладываться в собственные магазины. Это помогает держать руку на пульсе, общаться с потребителями и тестировать новинки", — добавила Алла Телига.

Напомним, в 2024 году "Галя Балувана" увеличила выручку до 28 млн грн. Для сравнения, в 2023 году он составил 13,2 млн грн, а в 2022-м — 18,5 млн грн.