"Галя Балувана" без Владимира Матвийчука: соучредитель объявил о выходе из компании

Соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

Об этом предприниматель сообщил в Facebook.

"Сегодня я хочу поделиться важной новостью, знаменующей новый этап в моей профессиональной деятельности. После семи лет упорного труда я принял решение завершить свое участие и выйти из торговой марки "Галя Балувана ": готовим по-домашнему, которую я с любовью и преданностью развивал с 2018 года", — написал Матвийчук.

За это время сеть выросла до 900 локаций по всей Украине. Предприниматель поблагодарил партнеров и команду за совместную работу, которая позволила достичь таких масштабов.

В дальнейшем Матвийчук намерен сосредоточиться на развитии собственных брендов Multi Cook, GABAR и MultiBar. В то же время, он оставляет за собой управление 13 магазинами, которые будут работать под его руководством.

"Впереди новые вызовы, новые свершения и новые достижения. Я с нетерпением жду возможности поделиться с вами результатами работы над Multi Cook, GABAR и MultiBar. Уверен, что эти проекты удивят вас своими возможностями, качеством и подходом к приготовлению любимых блюд", — отметил он.

Сеть магазинов полуфабрикатов основана 14 февраля 2018 года Владимиром Матвийчуком, а также Аллой и Александром Телигами и сегодня насчитывает более 900 магазинов в Украине и объединяет 172 партнера.

MuitiCook — международная версия известного украинского бренда "Галя Балувана", которую развивает Владимир Матвийчук отдельно от партнеров. Первый такой магазин за франшизой открылся в США, штат Филадельфия.

Впоследствии MuitiCook начал работу в Великобритании в Брэдфорде в Западном Йоркшире.

Словения стала 26 страной, где представлена сеть Multi Сook.