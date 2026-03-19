Ресторани Zavertailo у минулому році заробили 200 млн: чому власники зупиняють розвиток мережі

Ресторанно-кондитерська група "Світ Фреш", до якої входять заклади Honey та Zavertailo, призупиняє розвиток: компанія відкладає будівництво нових закладів і ставить на паузу частину інновацій. Про це у Facebook повідомив співвласник компанії Станіслав Завертайло.

Підприємець наголосив, що наразі бізнес опинився в точці, коли кошти йдуть не на масштабування, а на підтримку стабільності.

"В якийсь момент ти розумієш просту річ — ти вкладаєш гроші не в розвиток, не в нове, не в ідеї, а просто в те, щоб все не зупинилось", — пояснив співвласник.

Через це компанії довелося зупинити будівництво нових об’єктів, відмовитися від частини покращень та поставити на паузу інновації.

Незважаючи на те, що у 2025 році "Світ Фреш" наростила дохід до 200 млн грн, проте вже перші місяці 2026 року показали, що за зростанням обороту стоїть значно складніша реальність — падіння відвідуваності, зростання витрат та періоди роботи "в мінус".

Дані взяті з сервісу Opendatabot

Завертайло зазначив, хоча бізнес і очікував складного початку року та готувався до можливих труднощів, масштаби падіння перевершили прогнози.

"Ми планували, що ці місяці будуть збиткові, ми очікували, що вони будуть збиткові, навіть до цього підготувались, але ніхто не очікував, що буде настільки погано. Коротше, в нас були збитки і доволі суттєві", - написав підприємець.

Він наголосив, що маржу ресторанного бізнесу зараз "вбивають" одразу кілька факторів.

Насамперед — падіння відвідуваності, тоді як ціни на продукти та рівень заробітних плат персоналу продовжують зростати. Окремою статтею витрат, що виснажує бюджет, стало паливо для генераторів — щоб заклади могли безперебійно працювати під час відключень електроенергії, компанія витратила майже 2 млн грн.

Окрім цього, у серпні 2025 року російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Київ, внаслідок якої було пошкоджено кондитерську Honey.

За оцінками співвласника мережі Станіслава Завертайла, на повне відновлення знадобиться щонайменше 200 тисяч євро. Цей заклад був найновішим і найсучаснішим у мережі: з власним дизайном, новою концепцією та акцентом на українське кондитерське мистецтво. На його відкриття компанія витратила близько 12–15 млн грн кредитних коштів.

Довідка: ресторанно‑кондитерська група "Світ Фреш" працює на ринку понад 10 років і розвиває популярні заклади Honey та Zavertailo. Наразі мережа налічує шість локацій у Києві: чотири кафе‑кондитерські Honey і дві пекарні Zavertailo. Компанія спеціалізується на десертах, випічці та форматі міського кафе.

За даними Опендатабот, у 2025 році дохід компанії зріс на 32% і перевищив 200 млн грн проти 150 млн у 2024 році. Водночас чистий прибуток знизився: якщо у 2024 році він складав 13,4 млн грн, то у 2025‑му — лише 10,5 млн