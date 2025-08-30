Кондитерська Honey відкриється як є — у напівзруйнованому російськими ракетами приміщенні: на відновлення потрібно €200 тис.

Кондитерська Honey, яка була серйозно пошкоджена під час російської ракетної атаки 28 серпня у Києві, відкриється за кілька днів у напівзруйнованому приміщенні. За оцінками власника мережі Станіслава Завертайла, на повне відновлення знадобиться щонайменше 200 тисяч євро.

Про це він розповів Delo.ua.

Заклад на Жилянській був найновішим і найсучаснішим у мережі: із власним дизайном, новою концепцією та акцентом на українське кондитерське мистецтво. Його відкрили лише торік, інвестувавши близько 12–15 мільйонів гривень кредитних коштів.

У результаті обстрілу пошкоджені стіни, комунікації, фасадні вікна та чимало обладнання. Втрати лише по продуктах сягнули близько півмільйона гривень, розповів Станіслав Завертайло.

"Через скляний пил усі десерти, тістечка й заготовки довелося викинути. Уламками розбило обладнання холодильники та морозильні камери. Водночас сталося майже диво — ключова вітрина з десертами залишилася повністю неушкодженою. Це символічно. І у нас виникла ідея відкрити заклад прямо на руїнах, щоб показати, що бізнес в Україні стоїть і буде стояти, попри російську агресію", — підкреслює Завертайло.

Команда вже почала розбір завалів та прибирання уламків. Заклад орендує приміщення у бізнес-центрі, і наразі незрозуміло, хто відновлюватиме фасад. Через специфічність фасадних вікон їх виготовлення може затягнутися до пів року, тож наразі кондитерська запрацює із заклеєними вікнами.

Завертайло також зазначив, що бізнес не був застрахований від воєнних ризиків, відповідно навряд чи якусь виплату отримає від держави.

Власник планує розпочати перемовини з банками про можливе відтермінування виплат за кредитами. Він визнає, що для бізнесу це нова реальність, адже раніше компанія завжди закривала зобов’язання власним коштом.

Він наголошує, що для родинного бізнесу величезні втрати, адже всі заклади будуються власними силами, а прибутки постійно реінвестуються у розвиток.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня 2025 року російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Києву, внаслідок якої було пошкоджено низку цивільних об’єктів та інфраструктури міста, зокрема постраждала редакція "Радіо Свобода", у приміщеннях якої вибито вікна та пошкоджено частину техніки.

Також знищено складське приміщення фармацевтичного складу СП "Оптіма-Фарм, ЛТД", пошкоджено медичний центр "Добробут" на вулиці Антоновича, 40, який відкрився лише чотири місяці тому. Ракетний удар також влучив у сортувальне депо "Нової пошти", де постраждали троє працівників і зруйновано частину логістичної інфраструктури, крім того, зафіксовано пошкодження інших будівель та об’єктів у різних районах столиці.