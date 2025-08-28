- Тип
Атака РФ у Києві знищила склад одного з найбільших постачальників ліків
У ніч на 28 серпня 2025 року у Києві обстріляли фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанія.
Внаслідок атаки було знищено медикаменти та складське приміщення.
Постраждалих немає. Оцінка збитків і наслідків триває та буде завершена найближчим часом.
Що відомо про "Оптіма-Фарм"
Спільне українсько-естонське ТОВ "Оптіма-Фарм" є одним із провідних постачальників лікарських засобів та медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з понад 500 українськими та міжнародними виробниками.
За підсумками 2024 року "Оптіма-Фарм" увійшла до 15 найбільших компаній країни за обсягом діяльності.
Атака на Київ 28 серпня
Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.
Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 21 загиблого.
Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.
Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.
Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві - сортувальному депо "Нової пошти". Унаслідок удару постраждали троє працівників.