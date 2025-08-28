Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Російський удар по Києву: пошкоджень зазнала редакція "Радіо Свобода" (ФОТО)

редакція Радіо Свобода
Через удар РФ по Києву пошкоджено офіс "Радіо Свободи". Фото: facebook.com/radiosvoboda

Через російський удар по Києву у ніч на 28 серпня пошкоджена редакція "Радіо Свобода". У низці приміщень вибиті вікна, пошкоджена деяка техніка. Ніхто зі співробітників не постраждав, журналісти продовжують свою роботу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис "Радіо Свободи".  

За даними інформаційного агентства, вибухи поблизу їх офісу були наслідком прямих удару двох ракет, які влучили у цивільні споруди на короткій відстані від самої редакції.

Фото 2 — Російський удар по Києву: пошкоджень зазнала редакція "Радіо Свобода" (ФОТО)

"Хоча офіс Радіо Свобода зазнав пошкоджень, нам пощастило, що ніхто зі співробітників не постраждав. Будьте певні, наші журналісти продовжать свою життєво важливу роботу. Наші думки з родинами тих, хто був убитий і поранений у цих атаках, а також з українськими рятувальниками", – заявив президент агентства Стівен Капус.

Фото 3 — Російський удар по Києву: пошкоджень зазнала редакція "Радіо Свобода" (ФОТО)

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. 

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Неподалік офісу "Радіо Свободи" також зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що удари по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції та наголосив, що такі атаки вимагають засудження не лише з боку ЄС, але й усього світу.

Наразі, за дами ДСНС, кількість жертв російського обстрілу Києва зросла до 17 людей, з них – 4 дитини. Психологи надали допомогу 115 постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місцях ліквідації наслідків ударів РФ працюють пожежний та евакуаційний роботи, гвинтокрили здійснили 30 скидів, загальним об’ємом 60 т води.

Автор:
Тетяна Ковальчук