Российский удар по Киеву: повреждены редакция "Радио Свобода" (ФОТО)

Из-за российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждена редакция "Радио Свобода". В ряде помещений выбиты окна, повреждена некоторая техника. Никто из сотрудников не пострадал, журналисты продолжают свою работу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Радио Свободы".

По данным информационного агентства, взрывы вблизи их офиса были следствием прямых ударов двух ракет, попавших в гражданские постройки на коротком расстоянии от самой редакции.

"Хотя офис Радио Свобода получил повреждения, нам повезло, что никто из сотрудников не пострадал. Будьте уверены, наши журналисты продолжат свою жизненно важную работу. Наши мнения с семьями тех, кто был убит и ранен в этих атаках, а также с украинскими спасателями", - заявил президент агентства Стивен Капус.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушено заведение сети кондитерских Honey.

Недалеко от офиса "Радио Свободы" также получили повреждения здание представительства Европейского Союза. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удары по дипломатам являются прямым нарушением Венской конвенции и подчеркнул, что такие атаки требуют осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира.

По данным ГСЧС, на момент написания материала, количество жертв российских обстрелов Киева возросло до 17 человек, из них – 4 ребенка. Психологи оказали помощь 115 пострадавшим. Аварийно-спасательные работы продолжаются. На местах ликвидации последствий ударов РФ работают пожарный и эвакуационный работы, вертолеты совершили 30 сбросов, общим объемом 60 т воды.