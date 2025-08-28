Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ

Внаслідок російської атаки 28 серпня було пошкоджено медичний центр "Добробут" на вулиці Антоновича у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Добробуту".

"Сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки ворога постраждав наш новий медичний центр на вул. Антоновича, 40, який відкрив свої двері лише чотири місяці тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав, але будівля зазнала пошкоджень: уламки розбили вікна, стелі й частину обладнання.

Тому медичний центр "Добробут" на Антоновича не працюватиме 28 серпня через наслідки обстрілу та не зможе приймати пацієнтів.

Зараз оцінюються масштаби руйнувань.Про відновлення роботи клініки буде повідомлено додатково.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 17 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві - сортувальному депо "Нової пошти". Унаслідок удару постраждали троє працівників.