Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,38

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ

Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений
Фото: facebook.com/MCDobrobut

Внаслідок російської атаки 28 серпня було пошкоджено медичний центр "Добробут" на вулиці Антоновича у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Добробуту".

"Сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки ворога постраждав наш новий медичний центр на вул. Антоновича, 40, який відкрив свої двері лише чотири місяці тому", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ
Фото 3 — Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ
Фото 4 — Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ
Фото 5 — Медичний центр "Добробут" у Києві був пошкоджений внаслідок атаки РФ

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав, але будівля зазнала пошкоджень: уламки розбили вікна, стелі й частину обладнання.

Тому медичний центр "Добробут" на Антоновича не працюватиме 28 серпня через наслідки обстрілу  та не зможе приймати пацієнтів.

Зараз  оцінюються масштаби руйнувань.Про відновлення роботи клініки буде повідомлено додатково.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 17 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. 

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві -  сортувальному депо "Нової пошти". Унаслідок удару постраждали троє працівників.

Автор:
Світлана Манько