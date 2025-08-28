- Тип
Через атаку по Києву пошкоджений офіс "Української правди" (ФОТО)
В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня пошкоджено офіс інтернет-видання "Українська правда". Редакція продовжує працювати в штатному режимі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє УП.
Зазначається, що понівечено будівлю бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.
Постраждалих немає. Редакція продовжує працювати в штатному режимі.
Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі.
Атака на Київ 28 серпня
Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.
Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.
Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.
Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.