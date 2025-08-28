Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через атаку по Києву пошкоджений офіс "Української правди" (ФОТО)

пошкоджений офіс "Української правди"
Фото: «Українська правда»

В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня пошкоджено офіс інтернет-видання "Українська правда". Редакція продовжує працювати в штатному режимі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє УП.

Зазначається, що понівечено будівлю бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.

Постраждалих немає. Редакція продовжує працювати в штатному режимі.

Фото 2 — Через атаку по Києву пошкоджений офіс "Української правди" (ФОТО)
Фото 3 — Через атаку по Києву пошкоджений офіс "Української правди" (ФОТО)

Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. 

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. 

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Автор:
Світлана Манько