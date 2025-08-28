Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за атаки по Киеву поврежден офис "Украинской правды" (ФОТО)

поврежден офис "Украинской правды"
Фото: «Украинская правда»

В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис интернет-издания "Украинская правда". Редакция продолжает работать в штатном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает УП.

Отмечается, что изуродовано здание бизнес-центра, в котором расположен офис издания.

Пострадавших нет. Редакция продолжает работать в штатном режиме.

Фото 2 — Из-за атаки по Киеву поврежден офис "Украинской правды" (ФОТО)
Фото 3 — Из-за атаки по Киеву поврежден офис "Украинской правды" (ФОТО)

Ожидается официальная информация о масштабе повреждений и состоянии здания.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены   два здания   Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в   центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и   разрушенное заведение   сети кондитерских Honey.

Автор:
Светлана Манько