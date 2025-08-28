Из-за атаки по Киеву поврежден офис "Украинской правды" (ФОТО)

В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис интернет-издания "Украинская правда". Редакция продолжает работать в штатном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает УП.

Отмечается, что изуродовано здание бизнес-центра, в котором расположен офис издания.

Пострадавших нет. Редакция продолжает работать в штатном режиме.

Ожидается официальная информация о масштабе повреждений и состоянии здания.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.