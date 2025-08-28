- Тип
В центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков
28 августа в центре Киева в районе улицы Жилянской в центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков — "Кредит Днепр" и ОТП.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили пресс-службе финучреждений.
Пострадали головной офис ОТП Банк, отделение Жилянское и Европейское
В результате обстрела столицы получили повреждения головной офис АО «ОТП Банк», отдел обслуживания частных клиентов по ул. Жилянской, 43 и Европейское отделение по адресу ул. Владимирская, 92/39.
"В этой связи 28 августа указанные отделения не будут работать, однако мы делаем все, чтобы как можно быстрее возобновить их работу", - говорится в сообщении ОТП Банка.
Там добавляют, что при необходимости клиенты могут посетить ближайшие удобные отделения.
Головной офис "Кредит Днепр" получил повреждения
В результате массированного обстрела российским агрессором здание, где расположен головной офис банка "Кредит Днепр" в Киеве, получили повреждения.
"В настоящее время банк активно сотрудничает с соответствующими службами, проводит оценку необходимой помощи, в частности, в которой нуждаются жильцы пострадавших соседних домов", - говорится в сообщении финучреждения.
Все системы банка и отделения, кроме отделения на Жилянской, 32, работают в штатном режиме.
Атака на Киев 28 августа
Российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.
Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.
В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.
Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.