Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков

Поврежденный ОТП Банк
Поврежденный ОТП Банк. Фото: пресс-служба ОТП

28 августа в центре Киева в районе улицы Жилянской в центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков — "Кредит Днепр" и ОТП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили пресс-службе финучреждений.

Пострадали головной офис ОТП Банк, отделение Жилянское и Европейское

В результате обстрела столицы получили повреждения головной офис АО «ОТП Банк», отдел обслуживания частных клиентов по ул. Жилянской, 43 и Европейское отделение по адресу ул. Владимирская, 92/39.

"В этой связи 28 августа указанные отделения не будут работать, однако мы делаем все, чтобы как можно быстрее возобновить их работу", - говорится в сообщении ОТП Банка.

Там добавляют, что при необходимости клиенты могут посетить ближайшие удобные отделения.

Головной офис "Кредит Днепр" получил повреждения

В результате массированного обстрела российским агрессором здание, где расположен головной офис банка "Кредит Днепр" в Киеве, получили повреждения.

"В настоящее время банк активно сотрудничает с соответствующими службами, проводит оценку необходимой помощи, в частности, в которой нуждаются жильцы пострадавших соседних домов", - говорится в сообщении финучреждения.

Все системы банка и отделения, кроме отделения на Жилянской, 32, работают в штатном режиме.

Фото 2 — В центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков
Фото с Facebook-страницы банка "Кредит Днепр"
Фото 3 — В центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков

Атака на Киев 28 августа

Российские оккупанты в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 12 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены   два здания   Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в  центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и   разрушенное заведение   сети кондитерских Honey.

Автор:
Светлана Манько