У центрі Києва обстрілом пошкоджено головні офіси двох банків

банк
Пошкоджений ОТП Банк. Фото: пресслужба ОТП

28 серпня в центрі Києва в районі вулиці Жилянської у центрі Києва обстрілом пошкоджено офіси двох банків – “Кредит Дніпро” та ОТП.

Як пише Delo.ua, про це повідомили пресслужби фінустанов.

Пошкоджені головний офіс ОТП Банк, відділення Жилянське та Європейське

Внаслідок обстрілу столиці, який відбувся зазнали пошкоджень головний офіс АТ "ОТП Банк", відділ обслуговування приватних клієнтів по вул. Жилянській, 43 та відділення Європейське за адресою вул. Володимирська, 92/39.

"У зв’язку з цим 28 серпня зазначені відділення не працюватимуть, однак ми робимо усе, щоб якнайшвидше відновити їхню роботу", - йдеться у повідомленні ОТП Банку.

Там додають, що за потреби клієнти можуть відвідати найближчі зручні відділення.

Головний офіс "Кредит Дніпро" зазнав пошкоджень

Унаслідок масованого обстрілу російським агресором будівля, де розташований головний офіс банку "Кредит Дніпро" в Києві, також зазнала пошкоджень.

"Наразі банк активно співпрацює з відповідними службами, проводить оцінку необхідної допомоги, зокрема, якої потребують мешканці постраждалих сусідніх будинків", - йдеться у повідомленні фінустанови.

Зазначається, що всі системи банку та відділення, окрім відділення на Жилянській, 32, працюють у штатному режимі.

Фото 2 — У центрі Києва обстрілом пошкоджено головні офіси двох банків
Фото з Facebook-сторінки банку "Кредит Дніпро".
Фото 3 — У центрі Києва обстрілом пошкоджено головні офіси двох банків
Фото з Facebook-сторінки банку "Кредит Дніпро".

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. 

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Автор:
Світлана Манько