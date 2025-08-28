Запланована подія 2

Медицинский центр "Добробут" в Киеве был поврежден в результате атаки РФ

Медицинский центр "Добробут" в Киеве был поврежден
Фото: facebook.com/MCDobrobut

В результате российской атаки 28 августа был поврежден медицинский центр "Добробут" на улице Антоновича в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Добробута".

"Сегодня в результате массированной ракетной атаки врага пострадал наш новый медицинский центр на ул. Антоновича, 40, который открыл свои двери всего четыре месяца назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из работников не пострадал, но здание получило повреждения: обломки разбили окна, потолки и часть оборудования.

Поэтому медицинский центр "Добробут" на Антоновича не будет работать 28 августа из-за последствий обстрела и не сможет принимать пациентов.

Сейчас оцениваются масштабы разрушений. О возобновлении работы клиники будет сообщено дополнительно.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 17 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены   два здания   Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в   центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и   разрушенное заведение   сети кондитерских Honey.

Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо "Новой почты". В результате удара пострадали трое работников.

Автор:
Светлана Манько