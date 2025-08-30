Кондитерская Honey откроется как есть — в полуразрушенном российскими ракетами помещении: на восстановление нужно €200 тыс.

Кондитерская Honey, которая была серьезно повреждена во время российской ракетной атаки 28 августа в Киеве, откроется через несколько дней в полуразрушенном помещении. По оценкам владельца сети Станислава Завертайло, на полное восстановление понадобится не менее 200 тысяч евро.

Об этом он рассказал Delo.ua.

Заведение на Жилянской было новейшим и современным в сети: с собственным дизайном, новой концепцией и акцентом на украинское кондитерское искусство. Его открыли только в прошлом году, инвестировав около 12–15 миллионов гривен кредитных средств.

В результате обстрела повреждены стены, коммуникации, фасадные окна и множество оборудования. Потери только по продуктам составили около полумиллиона гривен, рассказал Станислав Завертайло.

"Из-за стеклянной пыли все десерты, пирожные и заготовки пришлось выбросить. Обломками разбило оборудование холодильники и морозильные камеры. В то же время произошло почти чудо — ключевая витрина с десертами осталась полностью невредимой. Это символично. И у нас возникла идея открыть заведение прямо на руинах, чтобы показать, что бизнес в Украине стоит и будет стоять, несмотря на российскую агрессию", - подчеркивает Завертайло.

Команда уже начала разбор завалов и уборку обломков. Заведение арендует помещение в бизнес-центре, и пока непонятно, кто будет восстанавливать фасад. Из-за специфичности фасадных окон их изготовление может затянуться до полугода, поэтому кондитерская заработает с заклеенными окнами.

Завертайло также отметил, что бизнес не был застрахован от военных рисков, соответственно, вряд ли какую-то выплату получит от государства.

Владелец планирует начать переговоры с банками о возможной отсрочке выплат по кредитам. Он признает, что для бизнеса это новая реальность, ведь раньше компания всегда закрывала обязательства за свой счет.

Он отмечает, что для семейного бизнеса огромные потери, ведь все заведения строятся силами, а доходы постоянно реинвестируются в развитие.

Напомним, в ночь на 28 августа 2025 года российские войска осуществили массированную ракетную атаку по Киеву, в результате которой был поврежден ряд гражданских объектов и инфраструктуры города, в том числе пострадала редакция "Радио Свобода", в помещениях которой выбиты окна и повреждена часть техники.

Также уничтожено складское помещение фармацевтического состава СП "Оптима-Фарм, ЛТД ", поврежден медицинский центр "Добробут" на улице Антоновича, 40, который открылся всего четыре месяца назад. Ракетный удар также попал в сортировочное депо "Новой почты", где пострадали трое работников и разрушена часть логистической инфраструктуры, кроме того, зафиксированы повреждения других зданий и объектов в разных районах столицы.