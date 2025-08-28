Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В результате атаки РФ повреждены два книжных магазина в центре Киева (ФОТО)

В Киеве поврежден книжный магазин Readeat
В Киеве поврежден книжный магазин Readeat. Фото Дмитрия Феликсова в Facebook

В ночь на четверг, 28 августа, российская атака повредила книжный магазин-кафе Readeat, расположенный на улице Антоновича в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на странице книжного магазина в Facebook.

"Этой ночью вражеская атака зацепила и наш книжный магазин-кафе Readeat на Антоновича. Мы получили повреждения — разбитые двери, и самое главное — все работники цели. Книги также не пострадали", — говорится в сообщении.

В Readeat подчеркнули, что, несмотря на обстрел, "культура важна и несокрушима, как бы враг не пытался ее уничтожить".

В настоящее время заведение временно закрыто. Сотрудники убирают последствия атаки, чтобы вскоре возобновить работу. О время открытия книжного магазина обещают сообщить дополнительно.

Фото 2 — В результате атаки РФ повреждены два книжных магазина в центре Киева (ФОТО)
Фото Readeat/Facebook
Фото 3 — В результате атаки РФ повреждены два книжных магазина в центре Киева (ФОТО)
Фото владельца книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова/Facebook

Обновлено в 13:25 Также получили повреждения в результате российской атаки книжный магазин "КнигоЛенд" в Киеве, расположенный на станции метро "Олимпийская". Ударная волна выбила окна, повредила помещение и испортила часть книг.

"Наш книжный магазин "КнигоЛенд" на Олимпийской этой ночью пострадал от ударной волны: разбиты окна, повреждены помещения и испорчены книги", — сообщили на официальной странице книжного магазина.

Несмотря на нанесенные повреждения, "КнигоЛенд" продолжает работать и приглашает посетителей.

Фото 4 — В результате атаки РФ повреждены два книжных магазина в центре Киева (ФОТО)
Фото: КнигоЛенд/Facebook

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены   два здания   Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в   центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и   разрушенное заведение   сети кондитерских Honey.

Кроме того, в результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.

Автор:
Татьяна Бессараб