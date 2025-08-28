В результате атаки РФ повреждены два книжных магазина в центре Киева (ФОТО)

В ночь на четверг, 28 августа, российская атака повредила книжный магазин-кафе Readeat, расположенный на улице Антоновича в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на странице книжного магазина в Facebook.

"Этой ночью вражеская атака зацепила и наш книжный магазин-кафе Readeat на Антоновича. Мы получили повреждения — разбитые двери, и самое главное — все работники цели. Книги также не пострадали", — говорится в сообщении.

В Readeat подчеркнули, что, несмотря на обстрел, "культура важна и несокрушима, как бы враг не пытался ее уничтожить".

В настоящее время заведение временно закрыто. Сотрудники убирают последствия атаки, чтобы вскоре возобновить работу. О время открытия книжного магазина обещают сообщить дополнительно.

Фото Readeat/Facebook

Фото владельца книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова/Facebook

Обновлено в 13:25 Также получили повреждения в результате российской атаки книжный магазин "КнигоЛенд" в Киеве, расположенный на станции метро "Олимпийская". Ударная волна выбила окна, повредила помещение и испортила часть книг.

"Наш книжный магазин "КнигоЛенд" на Олимпийской этой ночью пострадал от ударной волны: разбиты окна, повреждены помещения и испорчены книги", — сообщили на официальной странице книжного магазина.

Несмотря на нанесенные повреждения, "КнигоЛенд" продолжает работать и приглашает посетителей.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов. Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 14 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.

