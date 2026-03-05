В Киеве открыли новый McDonald's на Позняках: какой график работы

В Киеве открылся новый ресторан McDonald's рядом с Дарницким мостом. Это уже 122-й работающий ресторан сети в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Характеристики и график работы заведения

Новый ресторан расположен по адресу проспект Петра Григоренко, 1-Г, в густонаселенном районе столицы с активным транспортным движением, рядом с гипермаркетом и учебными заведениями.

Недалеко от ресторана находится подземный паркинг, который служит укрытием во время воздушной тревоги, в том числе для работников и посетителей.

Общая площадь нового заведения составляет 497 м², что позволяет одновременно принимать 121 гостя в основном зале и 128 человек на летней террасе. Клиенты могут воспользоваться 10 терминалами самообслуживания с 6:00 до 23:00 .

Для водителей работает "МакДрайв", доступный с 5:00 до 23:00. Услуга доставки "МакДеливери" начнет функционировать через несколько дней после открытия и будет работать по графику с 7:00 до 23:00. Также посетители могут воспользоваться функцией мобильного заказа через официальное приложение компании.

В пресс-службе заверили, что новый ресторан создал более 70 рабочих мест, в том числе для молодежи от 16 лет.

Во время воздушной тревоги он будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие и откроется ориентировочно через час после его отмены.

О McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 г. в Киеве.

McDonald's ежегодно входит в список лучших работодателей и список крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов в бюджет.

McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, в декабре 2025 года McDonald's открыл новый ресторан в Гатном вблизи Киева. Заведение расположено рядом с трассой Е95, недалеко от выезда из Киева возле Теремков — на одном из главных транспортных направлений столицы.