У Києві відкрили новий McDonald’s на Позняках: який графік роботи

McDonald's
Загальна площа нового закладу становить 497 м²/McDonald’s

В Києві відкрився новий ресторан McDonald’s поруч із Дарницьким мостом.  Це вже 122-й працюючий ресторан мережі в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Характеристики та графік роботи закладу

Новий ресторан розташований за адресою проспект Петра Григоренка, 1-Г, в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.

Неподалік від ресторану є підземний паркінг, який слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги, в тому числі для працівників та відвідувачів.

Загальна площа нового закладу становить 497 м², що дозволяє одночасно приймати 121 гостя в основному залі та 128 осіб на літній терасі. Клієнти можуть скористатися 10 терміналами самообслуговування з 6:00 до 23:00.

Фото 2 — У Києві відкрили новий McDonald’s на Позняках: який графік роботи
Фото: McDonald’s

Для водіїв працює "МакДрайв", доступний з 5:00 до 23:00. Послуга доставки "МакДелівері" почне функціонувати через кілька днів після відкриття і працюватиме за графіком з 7:00 до 23:00. Також відвідувачі можуть скористатися функцією мобільного замовлення через офіційний застосунок компанії.

У пресслужбі запевнили, що новий ресторан створив понад 70 робочих місць, зокрема для молоді від 16 років. 

 Під час повітряної тривоги він зачинятиметься, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриється орієнтовно через годину після її скасування.

Фото 3 — У Києві відкрили новий McDonald’s на Позняках: який графік роботи
Фото: McDonald’s

Про McDonald’s в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

McDonald’s щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, у грудні 2025 року McDonald’s відкрив новий ресторан у Гатному поблизу Києва. Заклад розташований поруч із трасою Е95, неподалік від виїзду з Києва біля Теремків — на одному з головних транспортних напрямків столиці.

Автор:
Тетяна Бесараб