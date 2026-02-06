Рестораны массово закрываются или уходят на каникулы: посещаемость в январе снизилась на 30–40%.

В январе этого года посещаемость ресторанов резко сократилась. По сравнению с январем прошлого года количество гостей уменьшилось примерно вдвое, а если сравнивать с декабрем – на 30–40%. Об этом сообщила ресторанная консультант Ольга Насонова в интервью Delo.ua.

"В прошлом году январь был достаточно активным: люди оставались в Киеве, работал внутренний туризм. В этом году ситуация совсем другая. Из-за постоянных обстрелов и энергетического кризиса многие семьи с детьми уехали из города, туристического потока фактически нет", — отметила она.

По словам эксперта, рестораны вошли в январь уже без финансовой подушки. Традиционно доходный декабрь не принес ожидаемых доходов, а дополнительные расходы на генераторы и отопление только усугубили ситуацию.

"Раньше декабрь был лучшим месяцем для заработка, именно тогда формировалась финансовая подушка на зиму. Но в этот раз не было ни корпоративов, ни наплыва гостей. Соответственно, в январе многие заведения уже зашли финансово истощенными", — пояснила Насонова.

Из-за падения посещаемости рестораны вынуждены временно прекращать работу или идти на каникулы. По словам консультантки, только на одной из центральных улиц Киева можно увидеть сразу несколько закрытых заведений. Среди них - Noofle Doodle , Menya Musashi , " Чайка", Wine Love. Также о временном закрытии заявил ресторан ИshFish и ресторан " Жизнь" (бывший ЖЗЛ), правда последний находится на каникулах без объявленных дат открытия.

По ее словам, временная консервация бизнеса – это вынужденное, но логическое решение в условиях кризиса.

"Это не поражение, а здравый смысл. Зачем каждый день терять сотни тысяч гривен, если посетителей стало в разы меньше?" - отметила Насонова.

Она добавляет, что формат доставки еды даже демонстрирует рост: люди реже посещают рестораны, но не отказываются от заказов домой.

В то же время эксперт отмечает, что нынешний кризис — это не только о потерях, но и о новых возможностях для ресторанного рынка. По ее словам, происходящие сейчас закрытия преимущественно касаются слабых или неудачных проектов, ведь кризис лишь обнажает имеющиеся проблемы.

"Весной, даже если со светом ситуация не станет идеальной, но будет теплее, мы увидим интересную картину. Закрытые проекты начнут "вылезать", как подснежники. Для кого-то это станет шансом открыть новое заведение в хорошем месте и не за все деньги мира - аренда дешевеет, появляются новые локации" - объясняет она.

Эксперт добавляет, что сегодня наиболее активно этой возможностью пользуются предприниматели из регионов, в частности из прифронтовых областей. Для них Киев выглядит перспективным рынком, в то время как местный бизнес в основном находится в режиме ожидания.

Длительные отключения электроэнергии стали серьезным вызовом для ресторанного бизнеса по всей стране. В этих условиях бывший совладелец сети "Галя Балувана" и владелец MultiCook Владимир Матвийчук вынужден был пересмотреть стратегию развития своих проектов. Из-за энергетических ограничений гастробары Gabar сократили часы работы, упростили меню, а темпы масштабирования сети существенно замедлились.