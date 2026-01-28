Mamamia опровергла слухи о закрытии: рестораны продолжают свою работу

Сеть ресторанов Mamamia не прекращает работу, а слухи о массовом закрытии заведений не соответствуют действительности.

Об этом Delo.ua сообщил основатель сети Алексей Тюрин, комментируя распространившуюся информацию после закрытия нескольких ресторанов.

По его словам, сейчас восемь заведений Mamamia продолжают работу, а все коррективы связаны с изменением локаций и условиями работы во время войны, а не со сворачиванием бизнеса.

"У нас не закрытие, а переезды. Одно заведение в центре мы закрыли и перенесли на другую локацию. Сейчас оно работает на доставку, а весной откроется полноценный зал", - объяснил Тюрин.

Еще одно заведение, работавшее в торговом центре на Оболони, временно прекратило работу из-за ограничений со стороны самого ТЦ. По словам ресторатора, ключевой проблемой стали регулярные остановки работы во время воздушных тревог.

"Во время тревог нас заставляли выгонять посетителей и закрывать торговый зал. В таком режиме ресторан просто не может нормально функционировать", - отметил Тюрин.

Сейчас это заведение готовится к открытию на новой локации — в ТРЦ "Караван", где, по словам владельца, условия для работы более стабильны.

Рестораны Mamamia ищут решения для комфорта гостей во время блекаутов

В то же время, ресторатор признает: отрасль сейчас работает в сложных условиях из-за постоянных отключений электроэнергии и стремительного роста затрат. По его словам, оборудование работает с повышенной нагрузкой, из-за чего генераторы, в том числе недорогие модели, быстро изнашиваются и выходят из строя.

" Генераторы работают на последнем дыхании — из-за постоянной эксплуатации они ломаются. Но мы их покупаем и держимся. Кроме затрат на ремонт и закупку, каждый ресторан ежемесячно тратит около 100 тысяч гривен на горючее. Эти расходы оказывают непосредственное влияние и на цены, и, соответственно, на посещаемость", — отметил Тюрин.

Но снижение количества гостей ресторатор связывает это не только с финансовыми причинами, но и с отсутствием комфорта в заведениях во время отключений. Люди все чаще выбирают места, где есть тепло и свет, в том числе автозаправочные комплексы. Поэтому сеть Mamamia инвестирует в дополнительные системы обогрева, работающие на горючем, чтобы вернуть гостей в залы.

"Мы ищем решение, чтобы в ресторанах было тепло и комфортно, даже когда нет света", - подытожил он.

Несмотря на все вызовы, Mamamia продолжает работу, адаптируется к новым условиям и сохраняет команду из примерно 80 человек.

Mamamia — это украинская сеть пиццерий, основанная в 2000 году. Она стала одним из первых сервисов доставки пиццы в Киеве. По состоянию на январь 2026 года работает 8 заведений сети.

Напомним, по данным Единого государственного реестра в 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое. Половина закрывшихся в этом году заведений просуществовали менее полутора лет.