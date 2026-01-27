Рестораны взимают плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба

В соцсетях разгорелась дискуссия после появления чека из ресторана, в котором клиенту отдельной строчкой начислили плату за работу генератора. Госпродпотребслужба разъяснила, имеют ли право рестораны выставлять клиентам отдельную плату за работу генератора и в каких случаях это может привести к штрафам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Главком" со ссылкой на комментарий Госпродпотребслужбы.

Рестораны добавляют "генератор" к чека

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор пояснил, что закон Украины "О защите прав потребителей" обязывает бизнес предоставлять потребителям полную и понятную информацию о товарах, услугах и их цене. Выставление отдельной строки "услуга – генератор" без фактического заказа такой услуги может расцениваться как навязывание дополнительной платной услуги или ввод потребителя в заблуждение.

Если заведение заранее четко информирует посетителей, что затраты на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков, нарушение прав потребителей не возникает. Информация должна быть доступна и понятна — например, на кассе или при входе в заведение.

В большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логически включаются в цену продукции, а не оформляются по отдельности.

Если заведение не предупреждает клиентов о дополнительной оплате, оно может получить штраф : до 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти тысяч рублей (не менее 85 грн).

По состоянию на сегодняшний день обращений от потребителей по включению платы за генератор в чеки в Госпродпотребслужбу не поступало.

Фото: Павел Нусс.

Напомним, тепло, свет и базовая гигиена стали главными приоритетами потребителей во время новой волны энергокризиса. Украинцы все чаще выбирают носки, свечи, еду быстрого приготовления и сухие шампуни – товары, которые помогают пережить холод и отключение электроэнергии без паники и лишних затрат.