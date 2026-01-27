Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Наличный курс:

USD

43,20

43,04

EUR

51,31

51,09

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рестораны взимают плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба

ресторан
Законно ли рестораны выставляют плату за генератор? / Depositphotos

В соцсетях разгорелась дискуссия после появления чека из ресторана, в котором клиенту отдельной строчкой начислили плату за работу генератора. Госпродпотребслужба разъяснила, имеют ли право рестораны выставлять клиентам отдельную плату за работу генератора и в каких случаях это может привести к штрафам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Главком" со ссылкой на комментарий Госпродпотребслужбы.

Рестораны добавляют "генератор" к чека

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор пояснил, что закон Украины "О защите прав потребителей" обязывает бизнес предоставлять потребителям полную и понятную информацию о товарах, услугах и их цене. Выставление отдельной строки "услуга – генератор" без фактического заказа такой услуги может расцениваться как навязывание дополнительной платной услуги или ввод потребителя в заблуждение.

Если заведение заранее четко информирует посетителей, что затраты на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков, нарушение прав потребителей не возникает. Информация должна быть доступна и понятна — например, на кассе или при входе в заведение.

В большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логически включаются в цену продукции, а не оформляются по отдельности.

Если заведение не предупреждает клиентов о дополнительной оплате, оно может получить штраф : до 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти тысяч рублей (не менее 85 грн).

По состоянию на сегодняшний день обращений от потребителей по включению платы за генератор в чеки в Госпродпотребслужбу не поступало.

Фото 2 — Рестораны взимают плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба
Фото: Павел Нусс.

Напомним, тепло, свет и базовая гигиена стали главными приоритетами потребителей во время новой волны энергокризиса. Украинцы все чаще выбирают носки, свечи, еду быстрого приготовления и сухие шампуни – товары, которые помогают пережить холод и отключение электроэнергии без паники и лишних затрат.

Автор:
Ольга Опенько