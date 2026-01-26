Что покупают украинцы во время отключений: носки, свечи, еда, батарейки

Тепло, свет и базовая гигиена стали главными приоритетами потребителей во время новой волны энергокризиса. Украинцы все чаще выбирают носки, свечи, еду быстрого приготовления и сухие шампуни — товары, которые помогают пережить холод и отключение электроэнергии без паники и лишних трат.

Об этом сообщили Delo. ua в пресс-службе сети мультимаркетов "Аврора".

В компании отмечают, что потребительский спрос сместился, однако ажиотажных закупок не наблюдается. Люди действуют взвешенно и покупают именно то, что необходимо для повседневного комфорта в условиях ограниченного доступа к свету и теплу.

Чаще всего покупают украинцы

По информации сети магазинов "Аврора", сейчас наибольшим спросом пользуются:

Теплые носки и колготки — в основном быстро раскупаются в холодные дни;

Свечи – как доступный источник света;

Пища быстрого приготовления – то, что можно съесть без плиты или электрочайника;

Батарейки – для фонариков и других бытовых приборов;

Сухие шампуни, влажные салфетки и другая гигиена – когда нет воды;

Грелки, термосы, чаи – все, что помогает сохранить тепло.

"Наш покупатель не паникует, а действует рационально. Люди уже знают, что именно им нужно в темноте и холоде", - говорят в компании.

Ассортимент таких товаров в магазинах "Аврора" расширили, а также ввели скидки до 30%, чтобы сделать необходимые покупки более доступными.

Для работников "Аврора" также предусмотрена поддержка: сотрудники могут взять беспроцентный кредит на альтернативные источники энергии, генераторы или аккумуляторы.

Магазины "Авроры" стали пунктами подзарядки для посетителей

Параллельно сеть продолжает адаптировать свою инфраструктуру к сложным условиям. В Киеве и Киевской области более 100 магазинов "Аврора" обустроили пунктами подзарядки, где посетители могут зарядить телефоны и павербанки. Всего по Украине работает более 1800 магазинов сети, около 300 из них – в столице и области.

"Учитывая сложную ситуацию в регионе, мы обустроили дополнительные места для подзарядки. На сегодняшний день таких магазинов более 100. Адреса можно просмотреть по ссылке " , - сообщили в пресс-службе компании.

В "Авроре" отметили, что все магазины сети оборудованы генераторами или другими альтернативными источниками питания и работают в штатном режиме. Небольшие изменения графиков возможны только при технических неполадках.

"Резервных источников хватает для стабильной работы, однако интенсивное использование иногда приводит к тому, что оборудование выходит из строя и требует ремонта или обновления. В таких случаях отдельные магазины изменяют часы работы, однако это не имеет массового характера. Закрытие происходит только при неисправности генератора или другого источника питания. Для бесперебойной работы распределительного центра 2 машина", - сообщили в пресс-службе.

Также в компании добавили, что сеть готова к работе даже при повторных обстрелах благодаря автономным источникам питания и адаптированным операционным процессам.

Напомним, в сети "Эпицентр" зафиксировали ажиотажный спрос на снежные лопаты, противогололедные средства и сезонные автомобильные товары — только за первые две недели января 2026 года лопат продали столько же, как за весь 2025-й, а продажи щеток, скребков и размораживателей выросли до 5%.