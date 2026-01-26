Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Що купують українці під час відключень: шкарпетки, свічки, їжа, батарейки

магазин аврора
Мережа магазинів "Аврора" продовжує адаптувати свою інфраструктуру до складних умов. Фото: corporate.avrora.ua

Тепло, світло та базова гігієна стали головними пріоритетами споживачів під час нової хвилі енергокризи. Українці дедалі частіше обирають шкарпетки, свічки, їжу швидкого приготування та сухі шампуні  — товари, які допомагають пережити холод і відключення електроенергії без паніки та зайвих витрат. 

Про це повідомили Delo. ua у пресслужбі мережі мультимаркетів "Аврора".

У компанії зазначають, що споживчий попит змістився, однак ажіотажних закупівель не спостерігається. Люди діють зважено та купують саме те, що необхідне для повсякденного комфорту в умовах обмеженого доступу до світла й тепла.

Що найчастіше купують українці

За інформацією мережі магазинів "Аврора", зараз найбільшим попитом користуються:

  • Теплі шкарпетки та колготи — переважно швидко розкуповуються у холодні дні;
  • Свічки — як доступне джерело світла;
  • Їжа швидкого приготування — те, що можна з’їсти без плити чи електрочайника;
  • Батарейки — для ліхтариків та інших побутових приладів;
  • Сухі шампуні, вологі серветки та інша гігієна — коли немає води;
  • Грілки, термоси, чаї — усе, що допомагає зберегти тепло.

"Наш покупець не панікує, а діє раціонально. Люди вже знають, що саме їм потрібно у темряві й холоді", — кажуть у компанії.

Асортимент таких товарів у магазинах "Аврора" розширили, а також запровадили знижки до 30%, щоб зробити необхідні покупки доступнішими. 

Для працівників "Аврора" також передбачила підтримку: співробітники можуть взяти безвідсотковий кредит на альтернативні джерела енергії, генератори чи акумулятори.

Магазини "Аврори" стали пунктами підзарядки для відвідувачів

Паралельно мережа продовжує адаптувати свою інфраструктуру до складних умов. У Києві та Київській області понад 100 магазинів "Аврора" облаштували пунктами підзарядки, де відвідувачі можуть зарядити телефони та павербанки. Загалом по Україні працює понад 1 800 магазинів мережі, близько 300 з них — у столиці та області.

"Враховуючи складну ситуацію в регіоні, ми облаштували додаткові місця для підзарядки. На сьогодні таких магазинів понад 100. Адреси можна переглянути за посиланням", — повідомили в пресслужбі компанії. 

У "Аврорі" наголосили, що всі магазини мережі обладнані генераторами або іншими альтернативними джерелами живлення і працюють у штатному режимі. Невеликі зміни графіків можливі лише у разі технічних неполадок.

"Резервних джерел вистачає для стабільної роботи, проте інтенсивне використання іноді призводить до того, що обладнання виходить з ладу і потребує ремонту або оновлення. У таких випадках окремі магазини змінюють години роботи, проте це не має масового характеру. Закриття відбувається лише при несправності генератора або іншого джерела живлення. Для безперебійної роботи розподільчого центру в Полтаві у січні 2026 року була встановлена генераційна машина", — повідомили у пресслужбі.

Також у компанії додали, що мережа готова до роботи навіть у разі повторних обстрілів завдяки автономним джерелам живлення та адаптованим операційним процесам.

Нагадаємо,  у мережі "Епіцентр" зафіксували ажіотажний попит на снігові лопати, протиожеледні засоби та сезонні автомобільні товари — лише за перші два тижні січня 2026 року лопат продали стільки ж, як за весь 2025-й, а продажі щіток, скребків і розморожувачів зросли до 500%. 

Автор:
Олена Черкасець