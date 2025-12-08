Тарас Панасенко очолив рейтинг "Топ-25 найкращих СЕО" за версією Forbes Ukraine

Співзасновник мережі "Аврора" Тарас Панасенко посів перше місце у рейтингу "Топ-25 найкращих СЕО" від Forbes Ukraine. Цей рейтинг відзначає лідерів, які змогли продемонструвати ефективність, стійкість і здатність вести бізнес у воєнний час.

Рейтинг складено на основі комплексної оцінки професійних компетенцій, лідерських якостей, антикризового управління та фінансових результатів компаній. До рейтингу увійшли керівники великих українських бізнесів зі штатом понад 1 000 працівників і виторгом від 1 млрд грн.

До фінального списку потрапили ті, хто отримав найвищі оцінки — від 76 до 100 можливих балів. При цьому загальна оцінка за 100-бальною шкалою складалася з таких показників: експертні оцінки — до 75 балів кожному кандидату, та аналітична складова – до 25 додаткових балів.

Цьогорічний рейтинг Forbes Ukraine очолив співзасновник мережі "Аврора" 37-річний Тарас Панасенко. Він став наймолодшим лідером воєнного часу.

У 2024 році виторг мережі "Аврори" склав 38 млрд грн, а за перші 6 місяців 2025 року — 21,7 млрд грн. Сьогодні мережа "Аврора" нараховує понад 1 700 магазинів в Україні, а команда налічує понад 16 000 людей.

Компанія відіграє суттєву роль у розвитку економіки України і є одним із найбільших платників податків. За 2024 рік мережа "Аврора" сплатила 6,4 млрд грн податків та зборів до держбюджету України.

Також "Аврора" регулярно підтримує благодійні ініціативи, волонтерські збори та соціально важливі проєкти. Загальна сума благодійних внесків з початку повномасштабного вторгнення (з 24.02.2022 р.) складає 729 млн грн.

Мережа "Аврора" успішно реалізує стратегію підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Понад 600 партнерів "Аврора" — українські виробники, а близько 50% асортименту мережі становлять товари локального виробництва.

Реальність українського бізнесу — це постійні ризики, невизначеність і необхідність швидко адаптуватися, водночас зберігаючи команду та розвиток бізнесу. До рейтингу "Топ-25 найкращих СЕО" за версією Forbes Ukraine потрапили лідери, які демонструють стійкість і здатність ефективно вести компанії в умовах воєнних викликів.