Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лопати, генератори чи санки: що купують українці під час січневих морозів

Епіцентр попит
Попит на санки, льодянки та тюбінги в "Епіцентрі " у січні злетів на 400%. Фото надане пресслужбою "Епіцентру".

Січневі морози та снігопади різко змінили споживчі звички українців. У мережі "Епіцентр" зафіксували ажіотажний попит на снігові лопати, протиожеледні засоби та сезонні автомобільні товари — лише за перші два тижні січня 2026 року лопат продали стільки ж, як за весь 2025-й, а продажі щіток, скребків і розморожувачів зросли до 500%. 

Про це повідомив Delo.ua директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр" Дмитро Танько.

За його словами, на вибір покупців значною мірою вплинула й безпекова ситуація. Починаючи з жовтня 2025 року, стабільно високим залишається попит на товари для енергонезалежності. Українці поступово переходять від тимчасових рішень до більш надійних — інверторних станцій та акумуляторів. Наприкінці 2025 року компанія зафіксувала зростання продажів у цьому сегменті на 75%. Водночас споживачі, які проживають в орендованому житлі або не мають можливості для стаціонарного монтажу, частіше обирають портативні зарядні станції.

"Продажі зарядних станцій у грудні 2025 року зросли втричі у порівнянні з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються моделі середнього сегменту потужністю 1–2 кВт, які заряджаються приблизно за півтори години та можуть забезпечити роботу побутової техніки до 10–15 годин", — пояснив Танько.

У компанії відзначають, що загалом інтерес до зарядних станцій перевищує базові показники минулого року більш ніж у 12 разів, тоді як сегмент павербанків демонструє майже п’ятикратне зростання попиту. Схожа динаміка спостерігається й у категорії генераторів: лише за останні три місяці 2025 року "Епіцентр" отримав 78% річного виторгу в цій категорії.

"З 13 січня 2026 року ми зафіксували новий різкий стрибок попиту, насамперед у Києві та центральних регіонах країни, — зазначив Дмитро Танько. — Це пов’язано і з різким похолоданням, і з новими відключеннями електропостачання, тому люди масово готуються до автономного забезпечення дому та побутової техніки".

Одночасно зростає інтерес до товарів для приготування їжі без електрики. Якщо в жовтні попит на туристичні плити, пальники та газові балони зріс у 2,8 раза, то в грудні —  уже у 5–6 разів. У січні ця тенденція зберігається. 

"Після кожного масованого обстрілу українці активно купують альтернативні джерела світла: продажі акумуляторних лампочок зросли на 270%, ліхтарів — на 139%, настільних акумуляторних ламп — на 103% порівняно з минулим роком", — додають у "Епіцентрі".

Попит на відпочинок і дозвілля як відповідь на виклики

Проте зима — це не лише про виживання, а й про відновлення. Компанія зафіксувала різке зростання витрат на дитяче дозвілля та зимові розваги: за перші два тижні січня продажі санок, льодянок і тюбінгів перевищили показники за весь 2025 рік на 400%. Батьки також активно купують зимовий одяг для дітей: попит на термобілизну зріс на 503%, аксесуари — на 325%, зимове взуття — на 322%.

Особливо помітним став сплеск інтересу до зимової риболовлі — відповідне спорядження купували в 11 разів частіше, ніж торік. Для військових такий формат відпочинку часто стає частиною реабілітації, для цивільних – способом відновити емоційну рівновагу.

"Структура споживання добре показує настрій суспільства. Українці одночасно інвестують у безпеку, автономність і не забувають про прості радощі життя", — підсумував Дмитро Танько.

Нагадаємо, у мережі “Фокстрот” фіксують різке зростання попиту не лише на базові павербанки та невеликі зарядні станції, а й на дорогі, потужні моделі.

Автор:
Олена Черкасець