Лопати, генератори чи санки: що купують українці під час січневих морозів

Січневі морози та снігопади різко змінили споживчі звички українців. У мережі "Епіцентр" зафіксували ажіотажний попит на снігові лопати, протиожеледні засоби та сезонні автомобільні товари — лише за перші два тижні січня 2026 року лопат продали стільки ж, як за весь 2025-й, а продажі щіток, скребків і розморожувачів зросли до 500%.

Про це повідомив Delo.ua директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр" Дмитро Танько.

За його словами, на вибір покупців значною мірою вплинула й безпекова ситуація. Починаючи з жовтня 2025 року, стабільно високим залишається попит на товари для енергонезалежності. Українці поступово переходять від тимчасових рішень до більш надійних — інверторних станцій та акумуляторів. Наприкінці 2025 року компанія зафіксувала зростання продажів у цьому сегменті на 75%. Водночас споживачі, які проживають в орендованому житлі або не мають можливості для стаціонарного монтажу, частіше обирають портативні зарядні станції.

"Продажі зарядних станцій у грудні 2025 року зросли втричі у порівнянні з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються моделі середнього сегменту потужністю 1–2 кВт, які заряджаються приблизно за півтори години та можуть забезпечити роботу побутової техніки до 10–15 годин", — пояснив Танько.

У компанії відзначають, що загалом інтерес до зарядних станцій перевищує базові показники минулого року більш ніж у 12 разів, тоді як сегмент павербанків демонструє майже п’ятикратне зростання попиту. Схожа динаміка спостерігається й у категорії генераторів: лише за останні три місяці 2025 року "Епіцентр" отримав 78% річного виторгу в цій категорії.

"З 13 січня 2026 року ми зафіксували новий різкий стрибок попиту, насамперед у Києві та центральних регіонах країни, — зазначив Дмитро Танько. — Це пов’язано і з різким похолоданням, і з новими відключеннями електропостачання, тому люди масово готуються до автономного забезпечення дому та побутової техніки".

Одночасно зростає інтерес до товарів для приготування їжі без електрики. Якщо в жовтні попит на туристичні плити, пальники та газові балони зріс у 2,8 раза, то в грудні — уже у 5–6 разів. У січні ця тенденція зберігається.

"Після кожного масованого обстрілу українці активно купують альтернативні джерела світла: продажі акумуляторних лампочок зросли на 270%, ліхтарів — на 139%, настільних акумуляторних ламп — на 103% порівняно з минулим роком", — додають у "Епіцентрі".

Попит на відпочинок і дозвілля як відповідь на виклики

Проте зима — це не лише про виживання, а й про відновлення. Компанія зафіксувала різке зростання витрат на дитяче дозвілля та зимові розваги: за перші два тижні січня продажі санок, льодянок і тюбінгів перевищили показники за весь 2025 рік на 400%. Батьки також активно купують зимовий одяг для дітей: попит на термобілизну зріс на 503%, аксесуари — на 325%, зимове взуття — на 322%.

Особливо помітним став сплеск інтересу до зимової риболовлі — відповідне спорядження купували в 11 разів частіше, ніж торік. Для військових такий формат відпочинку часто стає частиною реабілітації, для цивільних – способом відновити емоційну рівновагу.

"Структура споживання добре показує настрій суспільства. Українці одночасно інвестують у безпеку, автономність і не забувають про прості радощі життя", — підсумував Дмитро Танько.

Нагадаємо, у мережі “Фокстрот” фіксують різке зростання попиту не лише на базові павербанки та невеликі зарядні станції, а й на дорогі, потужні моделі.