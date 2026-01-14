Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Попит на павербанки в Comfy зріс майже на 300%

павербанк
Наразі у магазинах Comfy спостерігається бум на енергозберігаючі товари. / Shutterstock

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy зафіксувала різке зростання інтересу до товарів автономного живлення, зокрема попит споживачів до павербанків з жовтня 2025 по січень 2026 року збільшилася майже на 300%. 

Про це повідомив Андрій Гречин, керівник департаменту "Аксесуари" Comfy Delo.ua

У компанії зазначили, що системне зростання попиту спостерігається у всіх ключових категоріях автономного живлення — генераторах, зарядних станціях та павербанках. Популярність цих товарів зростала протягом року, а особливий стрибок відбувся в останні чотири місяці, що пов’язано з масованими обстрілами, атаками росії на енергетичну інфраструктуру України та складними погодними умовами.

"У січні 2026 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на павербанки зріс на 81%, зарядні станції — на 56%, а генератори — на 49%. Водночас, якщо аналізувати період з жовтня 2025 по січень 2026 року, зростання було ще більш відчутним: зарядні станції додали 119%, генератори — 226%, а павербанки — 274%", — повідомив Андрій Гречин.

Найбільший інтерес покупців, за словами Гречина, припадає на практичні та універсальні рішення. Серед павербанків понад 40% продажів формують моделі ємністю 20 000 мАгод. У категорії зарядних станцій близько третини продажів займають компактні моделі потужністю 1000–1500 Вт, які оптимально підходять для дому та базових потреб. Серед генераторів лідирують бензинові моделі до 1,9 кВт, які забезпечують понад 50% продажів у своїй категорії.

У Comfy визнають, що наразі на ринку спостерігається помітний дефіцит зарядних станцій.

 "Попри те, що ми заздалегідь готуємося до пікових навантажень, збільшуємо складські запаси та постійно співпрацюємо з постачальниками, техніку часто доставляють лише під попереднє замовлення, а середній термін поставки становить від двох до чотирьох тижнів. Через це іноді виникає нестача найпопулярніших моделей", — пояснює Андрій Гречин.

Він додає, що компанія робить усе можливе, аби оперативно поповнювати асортимент і забезпечити покупців необхідними автономними рішеннями.

 Раніше ми повідомляли, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні, у магазинах зафіксували різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Автор:
Олена Черкасець