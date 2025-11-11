Українцям пропонують здавати генератори в оренду мобільним операторам: скільки платитимуть

В Україні власники генераторів потужністю від 7,2 кВт зможуть здавати пристрої в оренду мобільним операторам й отримувати компенсацію у межах проєкту "Генератор звʼязку".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними", - зауважують у відомстві.

Скільки можна заробити

Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть здати пристрій в "оренду" мобільним операторам й отримати від 110 до 140 грн за годину.

Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична – близько 1 720 грн.

Аби долучитися до проєкту необхідно зателефонувати на гарячу лінію, а оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує приблизну оплату та передасть ваші контакти. Потім фахівець зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості та укладе угоду.

Наголошується, що за обслуговування та заправку генератора несе відповідальність власник пристрою, а за технічне підключення до базової станції – оператор.

"Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор – реальна допомога людям залишатися на зв’язку в критичні моменти", – додали у Мінцифри.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада 2025 року прийняла у другому читані і в цілому законопроєкт, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій. Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні.