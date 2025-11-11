Запланована подія 2

20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Дата публикации
Украинцам предлагают сдавать генераторы в аренду мобильным операторам: сколько будут платить

генератор
Минцифры ищет владельцев генераторов для поддержки мобильной связи во время блекаутов / Shutterstock

В Украине владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт смогут сдавать устройства в аренду мобильным операторам и получать компенсацию в рамках проекта "Генератор связи".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Министерство цифровой трансформации.

"Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачиваемо заживить базовые станции операторов своими генераторами, чтобы во время блекаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные уведомления и связаться с родными", - отмечают в ведомстве.

сколько можно заработать

Владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут сдать устройство в аренду мобильным операторам и получить от 110 до 140 грн в час.

К примеру, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое – около 1 720 грн

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо позвонить на горячую линию, а оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия, рассчитает приблизительную оплату и передаст ваши контакты. Затем специалист свяжется с вами, проверит технические возможности и заключит соглашение.

Отмечается, что за обслуживание и заправку генератора несет ответственность владелец устройства, а за техническое подключение к базовой станции – оператор.

"Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор - реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", - добавили в Минцифре.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 ноября 2025 приняла во втором чтении и в целом законопроект, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций. Он приближает украинское законодательство к нормам ЕС и повысит качество мобильной связи по всей стране.

Автор:
Светлана Манько