Украинцам предлагают сдавать генераторы в аренду мобильным операторам: сколько будут платить

В Украине владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт смогут сдавать устройства в аренду мобильным операторам и получать компенсацию в рамках проекта "Генератор связи".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачиваемо заживить базовые станции операторов своими генераторами, чтобы во время блекаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные уведомления и связаться с родными", - отмечают в ведомстве.

сколько можно заработать

Владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут сдать устройство в аренду мобильным операторам и получить от 110 до 140 грн в час.

К примеру, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое – около 1 720 грн

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо позвонить на горячую линию, а оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия, рассчитает приблизительную оплату и передаст ваши контакты. Затем специалист свяжется с вами, проверит технические возможности и заключит соглашение.

Отмечается, что за обслуживание и заправку генератора несет ответственность владелец устройства, а за техническое подключение к базовой станции – оператор.

"Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор - реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", - добавили в Минцифре.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 ноября 2025 приняла во втором чтении и в целом законопроект, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций. Он приближает украинское законодательство к нормам ЕС и повысит качество мобильной связи по всей стране.