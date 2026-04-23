Буданов виступив проти вільного продажу зброї за кордон під час війни

Голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що в умовах активних бойових дій неможливо безперешкодно продати зброю. Україна може експортувати лише ті види озброєння, які є в надлишку, зокрема морські дрони й застарілі для сучасної війни моделі безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це Буданов заявив під час Defense Tech Export Forum.

"Маємо бути відверті: вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння", — наголосив голова Офісу президента.

На його переконання, вільний продаж зброї можливий лише за умов стабільної ситуації в країні або за наявності достатнього надлишку.

Буданов підкреслив, що вільно продавати можна лише те, що є в надлишку, як-от морські дрони. Також він вважає, що можна експортувати зброю, яка вже "майже не застосовується в нашій війні, але цілком потрібна в країнах Азії чи Африки". Це, наприклад, деякі далекобійні безпілотники чи ранні моделі FPV-дронів.

Буданов зауважив, що дуже важливо запобігти безконтрольному витоку технологій із країни.

"Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних "дочірніх компаній" потрапили до рук ворога", — додав він.

Раніше Буданов заявляв, що Україна завдяки контрольованому експорту зброї займе гідне місце на світовому ринку озброєнь в майбутньому, але для початку необхідно визначати, що виробляється у надлишку і що цікавить покупців.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.