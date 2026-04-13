Буданов: оборонна галузь має стати каркасом нової економіки України

Оборонний сектор має стати базою для майбутнього економічного розвитку України. Це забезпечить країні інвестиції, робочі місця та новий статус на світовому ринку.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, вітаючи працівників оборонного комплексу з їхнім професійним святом.

"Війна тримається не тільки на позиціях, вона тримається на верстатах! Не всі бачать вашу роботу... Але всі радіють, читаючи про відбиті наступи, про гуркіт далеко за лінією фронту... За ці роки українська оборонна промисловість зробила те, що в мирний час розтягнули б на десятиліття", — зазначив він.

На початковому етапі головним завданням було збереження спроможностей. Нині українські розробки демонструють результати, які визнає світова спільнота. Серед успішних зразків вітчизняного озброєння: морські дрони MAGURA, протикорабельні ракети "Нептун", реактивні системи "Вільха", дрони-камікадзе "Лютий", розвідувальні БпЛА "Лелека", самохідні артилерійські установки "Богдана".

За словами очільника ОП, тепер стоїть завдання зробити оборонну галузь каркасом нової економіки України. Стратегія розвитку передбачає перехід до повного циклу виробництва зброї всередині країни. Це дозволить створити нові робочі місця, залучити іноземні інвестиції, розвивати інженерну школу, збільшити обсяги експорту, а також підвищити промислову вагу держави.

"Це практичне питання виживання та сили. І водночас — питання того, якою буде Україна після війни", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, у 2025 році підприємства АТ “Українська оборонна промисловість” збільшили виробництво озброєння та військової техніки в півтора раза, довівши загальний обсяг випуску до 180 млрд гривень.