Буданов: оборонная отрасль должна стать каркасом новой экономики Украины

Оборонный сектор должен стать базой будущего экономического развития Украины. Это обеспечит стране инвестиции, рабочие места и новый статус мирового рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, поздравляя работников оборонного комплекса с их профессиональным праздником.

"Война держится не только на позициях, она держится на станках! Не все видят вашу работу... Но все радуются, читая об отраженных наступлениях, о грохоте далеко за линией фронта... За эти годы украинская оборонная промышленность сделала то, что в мирное время растянули бы на десятилетия", — отметил он.

На начальном этапе главной задачей было сохранение возможностей. Сейчас украинские разработки демонстрируют результаты, признанные мировым сообществом. Среди успешных образцов отечественного вооружения: морские дроны MAGURA, противокорабельные ракеты "Нептун", реактивные системы "Ольха", дроны-камикадзе "Февраль", разведывательные БПЛА "Аист", самоходные артиллерийские установки "Богдана".

По словам главы ОП, сейчас стоит задача сделать оборонную отрасль каркасом новой экономики Украины. Стратегия развития предполагает переход к полному циклу производства оружия внутри страны. Это позволит создать новые рабочие места, привлечь иностранные инвестиции, развивать инженерную школу, увеличить объемы экспорта, а также повысить промышленный вес государства.

"Это практический вопрос выживания и силы. И в то же время вопрос того, какой будет Украина после войны", - подытожил Буданов.

Напомним, в 2025 году предприятия АО Украинская оборонная промышленность увеличили производство вооружения и военной техники в полтора раза, доведя общий объем выпуска до 180 млрд гривен.