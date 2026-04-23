Буданов выступил против свободной продажи оружия за границу во время войны

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что в условиях активных боевых действий невозможно беспрепятственно продать оружие. Украина может экспортировать только те виды вооружения, которые в избытке, в частности морские дроны и устаревшие для современной войны модели беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом Буданов заявил во время Defense Tech Export Forum.

"Должны быть откровенны: свободная продажа оружия в условиях горячей фазы войны невозможна. Этого не поймут ни наши военные на передовой, ни западные партнеры, у которых мы сами просим вооружения", — подчеркнул глава Офиса президента.

По его убеждению, свободная продажа оружия возможна только при стабильной ситуации в стране или при наличии достаточного излишка.

Буданов подчеркнул, что свободно продавать можно только то, что есть в избытке, например морские дроны. Также он считает, что можно экспортировать оружие, которое уже "почти не применяется в нашей войне, но вполне необходимо в странах Азии или Африки". Это, например, некоторые дальнобойные беспилотники или ранние модели FPV-дронов.

Буданов отметил, что очень важно предотвратить бесконтрольный уток технологий из страны.

"Мы не имеем права допустить, чтобы уникальные украинские разработки из-за продажи готовых изделий или создания сомнительных "дочерних компаний" попали в руки врага" ,   – добавил он.

Ранее Буданов заявлял, что Украина, благодаря контролируемому экспорту оружия, займет достойное место на мировом рынке вооружений в будущем, но для начала необходимо определять, что производится в избытке и что интересует покупателей.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что   Украина начинает экспорт   собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять   управляемый экспорт   некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Напомним, страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки.   украинских дронов-перехватчиков .

Автор:
Светлана Манько