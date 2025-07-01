За п’ять місяців імпорт електрогенераторів зріс до $632,2 млн: з яких країн завозять найбільше

З січня по травень 2025 року в Україну імпорт електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів (УКТ ЗЕД 8502) зріс до $632,2 млн. У грошовому вимірі він збільшився у 7,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Найбільше обладнання ввезли з Чехії, Австрії та Сполучених Штатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Енергореформи".

Згідно зі статистичними даними митної служби, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозилися з:

Чехії (19% загального імпорту цієї продукції або $120 млн);

Австрії (14% або $88,7 млн);

США (12,5% або $78,8 млн).

Роком раніше головним експортером даної продукції були Китай ($17,6 млн), Чехія ($15,9 млн) і Австрія ($15,2 млн).

У травні імпорт цього обладнання збільшився в 11 разів порівняно до травня 2024 року, та на 39,3% до квітня 2025 року, склавши $115,7 млн.

Україна цьогоріч також експортувала електрогенератори. У січні-травні в незначних обсягах ($2 млн) відвантажили цю продукцію переважно у Латвію, Болгарію і Туреччину.

Крім того, за п'ять місяців 2025 року імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився в 2,3 раза – до $382,7 млн, здебільшого їх завозили з Китаю (76%), а також з Тайваню (5,8%) та В'єтнаму (4,3%).

За цей же період український експорт акумуляторів у грошовому вимірі склав $20,7 млн. Зокрема, закупила Польща (29,4%), Франція (14,5%) і Німеччина (11,8%).

Нагадаємо, минулоріч станом на вересень пільговий імпорт енергозберігаючих установок в Україні перевищив 7 млрд грн за два місяці.