За пять месяцев импорт электрогенераторов вырос до $632,2 млн: из каких стран больше всего завозят

С января по май 2025 г. в Украину импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей (УКТ ВЭД 8502) вырос до $632,2 млн. В денежном исчислении он увеличился в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самое большое оборудование было ввезено из Чехии, Австрии и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Энергореформы".

Согласно статистическим данным таможенной службы, чаще всего электрогенераторы и преобразователи ввозились из:

Чехии (19% от общего импорта этой продукции или $120 млн);

Австрии (14% или $88,7 млн);

США (12,5% или $78,8 млн.).

Годом ранее главным экспортером данной продукции были Китай ($17,6 млн), Чехия ($15,9 млн) и Австрия ($15,2 млн).

В мае импорт этого оборудования увеличился в 11 раз по сравнению с маем 2024 года, и на 39,3% к апрелю 2025 года, составив $115,7 млн.

Украина также экспортировала электрогенераторы. В январе-мае в незначительных объемах ($2 млн.) отгрузили эту продукцию преимущественно в Латвию, Болгарию и Турцию.

Кроме того, за пять месяцев 2025 года импорт в Украину электрических аккумуляторов и сепараторов к ним увеличился в 2,3 раза – до $382,7 млн, в основном их завозили из Китая (76%), а также из Тайваня (5,8%) и Вьетнама (4,3%).

За этот же период украинский экспорт аккумуляторов в денежном исчислении составил $20,7 млн. В частности, закупила Польша (29,4%), Франция (14,5%) и Германия (11,8%).

Напомним, в прошлом году по состоянию на сентябрь льготный импорт энергосберегающих установок в Украину превысил 7 млрд грн за два месяца .