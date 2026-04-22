Іноземний інвестор купив ПІН Банк за 175 млн грн: угоду завершено

PINbank
Неплатоспроможний PINbank продали інвестору за 175 млн грн / Укрінформ

Фонд гарантування вкладів фізосіб продав 100% акцій неплатоспроможного PINbank литовській фінтех-компанії Zen.com за 175 млн грн. Умови для клієнтів залишаються без змін.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів.

Іноземний інвестор купив ПІН Банк

Переможець був визначений за результатами відкритого конкурсу. Пропозицію Zen.com визнали найменш витратним варіантом врегулювання банку.

У Фонді зазначають, що угода дозволила зберегти роботу банку та кошти клієнтів, оперативно змінивши власника без ліквідації установи.

Для клієнтів PINbank умови обслуговування не змінюються. Усі договори залишаються чинними — без необхідності переоформлення. Зберігаються строки, валюта, процентні ставки, реквізити, а також умови депозитів і кредитів.

У Zen.com наголошують, що Україна є стратегічно важливим ринком із високим потенціалом зростання. Компанія планує розвивати сучасну фінансову установу з акцентом на технологічні рішення та доступні послуги для населення і бізнесу.

У Фонді гарантування підкреслюють, що угода також свідчить про довіру міжнародних інвесторів до українського банківського сектору та його перспектив інтеграції з європейським ринком.

Про ПІН Банк

Раніше PINbank контролював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень. 

Що відомо про Zen.com

Zen.com  – міжнародна фінтех-компанія, заснована у 2018 році в Польщі Давидом Рожеком, співзасновником ігрового маркетплейсу G2A. Компанія працює як небанківська установа та пропонує комплексні фінансові рішення для приватних осіб і бізнесу. Серед основних послуг – мультивалютні рахунки, платіжні картки, міжнародні перекази та програма захисту покупок ZEN Care.

У 2023 році Zen.com  вийшла на український ринок, інтегрувавшись з ПриватБанком та міжнародними платіжними системами Mastercard і Visa. Українські користувачі можуть отримувати перекази з Європи через PrivatMoney, поповнювати рахунки через термінали та користуватися пільговими умовами під час акцій.

Компанія ліцензована Центральним банком Литви і застосовує сучасні протоколи безпеки для захисту фінансових даних. Для бізнесу Zen.com  пропонує платіжні шлюзи та корпоративні рахунки, що дозволяють приймати оплату в різних валютах з мінімальними комісіями.

Автор:
Ольга Опенько