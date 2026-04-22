Иностранный инвестор купил ПИН Банк за 175 млн грн: сделка завершена

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал 100% акций неплатежеспособного PINbank литовской финтех-компании Zen.com за 175 млн грн. Условия для клиентов остаются без изменений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов.

Иностранный инвестор купил ПИН Банк

Победитель был определен по результатам открытого конкурса. Предложение Zen.com признали менее затратным вариантом урегулирования банка.

В Фонде отмечают, что соглашение позволило сохранить работу банка и средства клиентов, оперативно сменив собственника без ликвидации учреждения.

Для клиентов PINbank условия обслуживания не изменяются. Все договоры остаются в силе — без необходимости переоформления. Сохраняются сроки, валюта, процентные ставки, реквизиты, а также условия депозитов и кредитов.

В Zen.com отмечают, что Украина является стратегически важным рынком с высоким потенциалом роста. Компания планирует развивать современное финансовое учреждение с упором на технологические решения и доступные услуги для населения и бизнеса.

В Фонде гарантирования подчеркивают, что соглашение также свидетельствует о доверии международных инвесторов к украинскому банковскому сектору и его перспективам интеграции с европейским рынком.

О ПИН Банке

Ранее PINbank контролировал россиянин Евгений Гинер, также являющийся президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва). 22 октября 2022 года Украина ввела против него санкции.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в PINbank нуждалась в отдельном. решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%). PINbank является небольшим учреждением, имеющим только 11 отделений.

Что известно о Zen.com

Zen.com – международная финтех-компания, основанная в 2018 году в Польше Давидом Рожеком, соучредителем игрового маркетплейса G2A. Компания работает как небанковское учреждение и предлагает комплексные решения для частных лиц и бизнеса. Среди основных услуг – мультивалютные счета, платежные карты, международные переводы и программа защиты покупок ZEN Care.

В 2023 году Zen.com вышла на украинский рынок интегрировавшись с ПриватБанком и международными платежными системами Mastercard и Visa. Украинские пользователи могут получать переводы из Европы через PrivatMoney, пополнять счета через терминалы и использовать льготные условия во время акций.

Компания лицензирована Центральным банком Литвы и применяет современные протоколы безопасности для защиты финансовых данных. Для бизнеса Zen.com предлагает платежные шлюзы и корпоративные счета, позволяющие принимать оплату в разных валютах с минимальными комиссиями.